Les patinoires familiales se multiplient à Rimouski

De plus en plus de parents ont décidé d'aménager une patinoire dans leur cour arrière cet hiver, une tendance à laquelle n'échappe pas Rimouski.

Le confinement et les restrictions liées à la pratique d'activités sportives ont certainement favorisé l'apparition des surfaces glacées, au grand plaisir et petits comme des grands.

À Rimouski, un citoyen ayant l'habitude d'en construire une chaque année est d'ailleurs devenu une référence pour les nouveaux adeptes.

«Étant jeune, on a toujours eu des patinoires extérieures. Quand j'ai eu un garçon, c'était normal de poursuivre la tradition. Avec le confinement ils m'ont demandé de refaire la patinoire. On avait pris une pause l'année passée, mais on est reparti», a raconté Guylain Dupuis à TVA Nouvelles.

«On a décidé de faire une patinoire chez moi pour pas qu'il y ait de rassemblement et qu'on joue ensemble, moi et mon frère. On joue en équipe et c'est l'fun», a enchaîné son fils Gabriel, âgé de 9 ans.

Pour Guylain, il s'agit d'une tradition de père en fils qu'il pratique maintenant depuis huit ans à sa résidence. Cette année, il conseille près d'une dizaine de personnes qui emboîtent le pas pour la première fois.

«J'ai appelé Guylain pour avoir des conseils et je suis très fier de ma patinoire!», a confié un citoyen de Rimouski, Allan Johnston.

«Quand on a su qu'on passait en [zone] rouge dernièrement j'ai vu dans les yeux [de mon fils] que ça ne marchait plus. Il fallait quelque chose pour contrer ça, pour qu'il puisse de vivre sa passion», a-t-il ajouté.

Le père de famille constate que près de la moitié des joueurs de hockey dans l'équipe de son fils ont aussi, nouvellement, une patinoire à la maison cette année. Une initiative qui deviendra sans doute une tradition pour les passionnés de sport!