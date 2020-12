Ma liste de lecture non censurée

2020 restera dans les annales comme l’année où un premier ministre en exercice a été censuré à cause d’une banale liste de lecture.

Qui aurait cru que la « culture de l’annulation » atteindrait les plus hautes sphères de l’État ?

J’ai eu envie de vous proposer ma liste de lecture, sous forme de recommandations pour différentes personnalités publiques.

1 - Soit dit en passant, de Woody Allen

Photo courtoisie

C’est de loin la biographie la plus formidable que j’aie lue. Allen y fait le récit de sa vie, avec verve, intelligence et autodérision. Mais surtout, il remet les pendules à l’heure au sujet des allégations d’agression sexuelle portées contre lui. Il rappelle dans le détail les deux enquêtes indépendantes qui ont conclu sans équivoque que sa fille Dylan n’avait pas été abusée.

Je le recommande à Karine Vanasse, qui jouait un tout petit rôle dans Midnight in Paris et qui a déclaré récemment à la télévision qu’elle n’accepterait jamais, aujourd’hui, de jouer avec lui.

Woody Allen parle des acteurs qui ont dit regretter avoir joué dans ses films : « Le fait que ces acteurs ne se sont jamais penchés sur les détails de l’affaire ne les a pas empêchés d’en parler en public avec conviction ».

2 - Retour à Birkenau, de Ginette Kolinka.

J’ai fait des cauchemars après avoir lu le récit glaçant de cette femme qui a été arrêtée par la Gestapo en mars 1944 puis déportée à Auschwitz-Birkenau, où elle a côtoyé Simone Weil comme compagne de misère.

Je recommande ce livre aux avocats qui ont plaidé contre la loi 21 en traçant un parallèle odieux entre les possibles dérives de cette loi sur la laïcité et les lois de Nuremberg qui ont mené à la solution finale.

3 - Génération offensée : De la police de la culture à la police de la pensée, de Caroline Fourest.

Cette brillante essayiste a écrit le pendant français du livre de Mathieu Bock-Côté, L’empire du politiquement correct.

Elle y parle de la « peste de la sensibilité » et des opportunistes qui « profitent de la compassion pour ouvrir un bureau des plaintes permanent ». « Une part non négligeable de l’hystérie collective actuelle tient à l’épiderme, extrêmement douillet, des nouvelles générations. Et plus encore au fait qu’on leur a appris à se plaindre pour exister », écrit-elle.

Je le recommande à tous les bien-pensants du Québec et à Katherine Fafard de l’Association des libraires.

4 - Kukum, de Michel Jean

Ce roman ne raconte pas seulement la vie de la grand-mère de mon collègue Michel, mais la lente dépossession de tout un peuple. Il donne un nouveau sens au mot « dénaturé » : arracher à la Nature.

Je le recommande au personnel de l’Hôpital de Joliette.

5 - L’anomalie, de Hervé Le Tellier.

En lisant ce livre, lauréat du prix Goncourt 2020, je suis tombée sur cette phrase : « Lorsqu’un ministre de la Santé coupe dans le budget, qu’il supprime ici un scanner, là un médecin, là encore un service de réanimation, il se doute bien qu’il raccourcit de pas mal l’existence de milliers d’inconnus ».

Et à qui je le recommande ? À tous les gouvernements des dernières années au Québec, qui ont affaibli notre système de santé...