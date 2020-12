Nouveau président

La Fondation du Cégep Limoilou m’annonce la nomination d’André Drolet (photo) à titre de président de son conseil d’administration. André Drolet a été député de Jean-Lesage de 2008 à 2018. Durant ses trois mandats, il a notamment été adjoint parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation. Depuis plusieurs années, il était actif, impliqué et présent auprès du Cégep Limoilou et de sa fondation. Présentement directeur du développement des affaires du Groupe Daigle et des Assurances Richard Powers Inc., André Drolet succède à Line-Sylvie Perron au sein de la Fondation qui a pour mission de soutenir et d’aider les étudiantes et les étudiants à réussir leurs études et à s’épanouir selon leur potentiel, leurs aptitudes et leurs aspirations pour l'avenir.

Les 40 ans d’AGIRO

Photo courtoisie

Fondé en 1980, par des riverains soucieux de la qualité de l’eau et la protection de l’environnement, l’organisme AGIRO poursuit depuis ce temps sa mission de sensibiliser les citoyens à la préservation et à la protection du lac Saint-Charles. Le 40e anniversaire d’AGIRO a été souligné le 26 novembre dernier par Daniel Gilbert, président du conseil d’administration, et Mélanie Deslongchamps, directrice générale, lors d’une soirée virtuelle au cours de laquelle les moments marquants des quatre dernières décennies de l’organisme ont été présentés. Sur la photo, Pierre Paul-Hus, député fédéral de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, remet à Mélanie Deslongchamps un certificat de la Chambre des communes.

Fondation CFV

Photos courtoisie

L'honorable J. Michel Doyon (photo 1), lieutenant-gouverneur du Québec, vient d’accepter d’être le patron d’honneur de la Fondation du Centre de la Famille Valcartier (CFV), qui a pour mission de soutenir le CFV, un organisme communautaire qui accueille et accompagne les militaires et leur famille dès leur intégration dans la communauté militaire et jusqu’à leur réintégration dans la communauté civile. Par ailleurs, Lucie Jalbert (photo 2), directrice de comptes solutions clients chez Québecor, et Marco Paquin (photo 3), directeur de la Résidence Sainte-Geneviève, viennent de se joindre au conseil d'administration de la Fondation du Centre de la Famille Valcartier. Les deux nouveaux membres rejoignent Denis Paquet (photo 4), spécialiste de la rédaction et de la révision issu du monde politique et des communications, qui accède à la vice-présidence.

Anniversaires

Photo courtoisie

Louis Arcand (photo), animateur du matin à Planète Radio 99,5 FM à Roberval... Emmanuel Macron, homme d'État français, président de la République française depuis le 14 mai 2017, 43 ans... Mario Martel, chef cuisinier de Québec, 59 ans... Claude Gauvin, FCPA, FCA, ASC, au bureau de Québec de Raymond Chabot Grant Thornton... Katee Julien, chanteuse de Québec... Kiefer Sutherland, acteur canadien, 54 ans... Roc LaFortune, comédien québécois et acteur, 63 ans... Chris Evert, ex-joueuse de tennis américaine, 66 ans... Reine Malo, ex-animatrice télé, 73 ans... André Arthur, ex-animateur radio de Québec, 77 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 21 décembre 2019. Claude Beaulieu (photo de gauche), 88 ans, cofondateur de la chaîne Sports Experts... 2019. Emanuel Ungaro (photo de droite), 86 ans, couturier français d’origine italienne... 2018. Me Auguste Choquette, 86 ans, avocat et ex-député de Lotbinière au Parlement canadien entre 1963 et 1968... 2016. Joanne Corneau, dite Corno, 64 ans, artiste-peintre québécoise de renommée internationale... 2014. Michelle Tisseyre, 96 ans, l’une des pionnières de la radio et de la télévision de Radio-Canada... 2013. Edgar M. Bronfman, 84 ans, homme d'affaires canadien et philanthrope... 2000. Marcel Racine, 73 ans, personnage marquant du baseball au Québec... 1993. Guy des Cars, 83 ans, écrivain français... 1965. Claude Champagne, 74 ans, compositeur et pédagogue québécois.