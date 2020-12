Opinions d’ados sur les mesures sanitaires mises en place

Depuis le mois de mars, il est plutôt rare de pouvoir lire les opinions de nos adolescents à propos des mesures mises en place en lien avec la COVID-19.

Je voulais savoir ce que mes élèves de l’an dernier avaient à dire à ce propos. Comme ils sont maintenant en 4e secondaire, j’ai demandé à mes collègues s’ils pouvaient leur offrir l’occasion de s’exprimer. Merci aux enseignants engagés dans ce projet: Valérie, Marie-Naëlle et Michel.

Dans les prochains jours, je vous invite à lire mes quatre publications. À la suite d’un travail d’écriture en français, en collaboration avec les cours d’éthique et d’histoire, nos élèves de 4e secondaire ont produit des textes d’opinion afin de répondre à la question suivante:

En ces temps de pandémie, juges-tu important de te conformer aux mesures mises en place? Pourquoi?

Aujourd’hui, je vous propose des extraits des textes de Camille, de Laurence et de Emy.

Bonne lecture!

Camille

Même si le plaisir est une valeur importante pour moi, je crois qu’il est sage de mettre la sécurité et la santé de mes proches en priorité. Effectivement, j’ai l'impression que les personnes qui prennent la décision de ne pas suivre les règles de distanciation sociale et d’isolement ne valorisent pas le bien-être des gens qui leur sont importants. Il m’est inconcevable de prioriser mon amusement alors que ça mettrait des vies humaines à risque.

Le manque de contact social est la seule raison qui pourrait me convaincre qu’il peut être acceptable dans certaines situations d’aller à l’encontre des directives du gouvernement. Par contre, il existe de nos jours de nombreuses façons de socialiser en ligne. N’est-il pas à notre avantage d’utiliser ces nouvelles technologies plutôt que de risquer d’être contaminé?

Laurence

Je crois que les mesures mises en place ne sont pas les meilleures pour NOUS, élèves, qui vivons ces mesures tous les jours. Effectivement, celles-ci amènent beaucoup de problèmes, qui, j’en suis persuadée, sont plus importants que l’apprentissage scolaire. Je parle bien entendu de notre santé mentale.

Je dois affirmer que l'amitié et le sport sont deux valeurs que je trouve très importantes pour mon développement et celui des jeunes adultes. Les mesures ne prennent aucunement en considération nos besoins. Selon moi, nous vivons cette pandémie dans l’ombre de toutes les décisions et les priorités du gouvernement. Aucune mesure ne prend en considération notre besoin de partager des moments avec nos amis, de pratiquer notre sport ou toute autre activité parascolaire. Il est plus qu’important d’avoir des activités autres que l’apprentissage pour nous permettre d’avoir un certain équilibre dans nos vies, qui, je vous avouerais, n’est déjà pas très équilibré.

Emy

Selon moi, il est important de respecter les mesures mises en place pour diminuer le nombre de nouveaux cas et revenir à une vie normale le plus tôt possible. Tant et aussi longtemps qu’ils augmenteront, les mesures deviendront plus strictes. Je crois que chacun a un rôle à jouer et doit faire sa part.

La pandémie peut être particulièrement difficile pour les personnes âgées ainsi que celles avec des problèmes de santé. Avoir peur de sortir à l’épicerie, être isolé de toutes les personnes qu’on aime, ce n’est pas très drôle pour eux en ce moment. Leur santé en dépend et leur vie est à risque. Ça fait peur, imaginez la panique lorsqu’ils reçoivent un test positif.

Mon expérience avec la COVID-19 et le confinement a très certainement eu des effets sur ma santé mentale qui perdureront pendant un bon moment. Pour moi, ce fut surtout l’isolement, être seule avec mes pensées. Je ne sais pas si je supporterais un reconfinement et je peux affirmer sans aucun doute que c’est ma plus grande motivation à suivre les consignes.