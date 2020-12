«Police en service»: incursion au cœur du SPVQ

Après De garde 24/7 et 180 jours, Télé-Québec s’aventure à nouveau dans le créneau de la série documentaire d’observation, avec Police en service, qui nous emmènera patrouiller avec le Service de police de la ville de Québec (SPVQ).

Dans les huit épisodes de Police en service, on suivra des patrouilleurs, des enquêteurs, des sergents, des lieutenants et des civils oeuvrant dans différents secteurs : unité des délits familiaux, unité de l’exploitation sexuelle des mineurs, identité judiciaire, unité des agressions sexuelles, unité canine, 911, équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et section d’intervention jeunesse.

Offrant un accès direct à la centrale et ses effectifs, la série réalisée par Catherine Proulx (De garde 24/7, Trafic) explorera les rapports entre confrères et consœurs policiers, et agents de la paix et citoyens. Elle présentera les divers enjeux auxquels sont confrontés les policiers (comme la santé mentale), démystifiera leur métier et exposera leur engagement et leur vulnérabilité.

«Police en service» est une production d’Avanti Groupe, qui est aussi derrière De garde 24/7 et 180 jours. L’émission sera en ondes le jeudi, à 20 h, dès le 7 janvier, à Télé-Québec.