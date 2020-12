Ryan O’Reilly serait le prochain capitaine des Blues

L’attaquant des Blues de St. Louis Ryan O’Reilly serait sur le point d’être nommé capitaine de l’organisation.

• À lire aussi: L’interminable attente des Sénateurs prendra fin et leur propriétaire en est très heureux

• À lire aussi: Le CH n'a pas encore le feu vert du gouvernement

C’est ce qu’a appris le site sportif The Athletic, dimanche soir.

Le joueur de centre de 29 ans succéderait ainsi au défenseur Alex Pietrangelo, qui a occupé le poste de 2016 à 2020, mais qui porte désormais les couleurs des Golden Knights de Vegas.

«Il est un bon choix, a mentionné Pietrangelo lors d’un échange de textos avec le média sportif. Il est l’un des gars qui travaille le plus fort que je connaisse. Il montre l’exemple chaque jour. Il connait du succès dans cette ligue depuis longtemps, et pour une bonne raison.»

«Il fera un excellent capitaine, a-t-il ajouté. Bonne chance à lui, je n’ai aucun doute qu’il est le bon choix.»

En deux saisons seulement à St. Louis, O’Reilly a remporté la coupe Stanley, un trophée Conn-Smythe et un trophée Selke en plus de participer deux fois au match des étoiles. L’ancien de l’Avalanche du Colorado et des Sabres de Buffalo a aussi connu ses meilleures saisons offensives avec les Blues.

L’Ontarien cumule 560 points en 804 matchs en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il a aussi ajouté 41 points en 48 duels des séries éliminatoires.