Un père de famille se reprend en main pour voir ses enfants

Un père qui a perdu le droit de contact avec sa famille en raison d’un épisode de violence lance un message d’espoir après s’être repris en main de belle façon, au point où il pourra passer Noël avec ses enfants.

« Je n’ai pas vu mes deux enfants pendant 46 jours, ça a été très difficile. [...] Chaque jour, je regardais une photo de ma famille. Je voulais tout faire pour revoir leurs visages, ça a pris une grosse introspection », confie Gérard, dont on ne peut dévoiler l’identité en raison de la Loi sur la protection de la jeunesse.

Exacerbé par la pandémie, le problème de consommation d’alcool du père de famille a franchi un point de non-retour en octobre. Un conflit a éclaté après que la fille aînée du couple, s’inquiétant de son état, a voulu contacter sa mère.

« Il y a eu une altercation parce que je ne voulais pas qu’elle appelle. Finalement, ma conjointe est arrivée et il y a une bousculade, à cause de mon délire. Ma fille a appelé les policiers en état de frayeur », relate l’homme, l’air déçu de lui.

Des agents l’ont finalement embarqué et il a passé deux jours en détention. C’est la première fois qu’il faisait face à la justice.

Accusé de voies de fait, l’homme s’est vu imposer des conditions strictes l’empêchant de contacter sa femme et ses enfants. Un signalement a aussi été fait à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

« C’est un dérapage qui peut arriver à n’importe qui, à toi, à moi. Cet épisode a été un dur reality check, mais bizarrement ça a apporté du positif », affirme sa conjointe des 20 dernières années, Colette. Son absence a été une période sombre. »

Loin de s’apitoyer sur son sort ou de blâmer les autres, le père de famille de 46 ans a tout de suite entrepris des démarches pour aller en thérapie.

« J’appelais plusieurs fois par jour au centre pour m’assurer d’avoir une place le plus vite possible. [...] Rendu là-bas, je me suis dit que je ne voulais plus jamais y retourner. Une fois serait assez », soutient Gérard.

« Au début, on était très craintifs de la DPJ, mais en baissant notre garde, on a fini par établir un lien de confiance, pour le bien-être des enfants », ajoute-t-il.

Après des rencontres supervisées, ce n’est que tout récemment qu’il a pu retrouver ses deux filles, à la plus grande joie de tous. Voyant son cheminement, le procureur de la Couronne a accepté de revoir ses conditions.

« Lors de la rencontre, j’ai pu parler avec mon aînée et j’ai pu lui dire que je ne lui en voulais pas d’avoir appelé la police. Elle a fait la bonne chose, c’était ma faute entière. Ça a tellement eu l’air de lui faire du bien d’entendre ça, ça lui a enlevé un fardeau », relate le père.

« Je ne pensais pas le revoir pour le temps des Fêtes, lance sa conjointe. Et les hommes, n'hésitez pas à aller chercher de l’aide, ce n’est pas un signe de faiblesse. Il aurait dû le faire avant. Ça peut éviter bien des drames. »

« C’est vraiment un bel exemple », estime pour sa part l’intervenante au dossier, Catherine Massé, qui s’apprête à fermer le dossier.

« Comme les enfants ont normalement toujours été bien traités, ça a demandé énormément de courage, de reconnaître comme ça ses difficultés. Ce sont de bons parents », ajoute-t-elle.