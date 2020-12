DASSYLVA, Sœur Monique (Communauté des Ursulines)

Aux Jardins d'Évangeline, le 16 décembre 2020, à l'âge de 81 ans, dont 58 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Monique Dassylva, (Sainte-Gaétane), fille de feu monsieur Harry Dassylva et de feu dame Priscille Bélanger. Elle était native de Notre-Dame-de-Roberval.



Les funérailles auront lieu le lundi 28 décembre à 14h30, en l'église Notre-Dame-de-l'Espérance, 2401, avenue Abbé-Giguère, Québec (QC). L'inhumation au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont se fera à une date ultérieure. La situation de la Covid-19, nous oblige à vivre cette célébration dans l'intimité de la famille afin de tenir compte des consignes données par le gouvernement. Outre les membres de sa famille religieuse, sœur Monique laisse dans le deuil son frère et sa sœur : Guy (feu Marie Audet), Claudette (feu Normand Plourde), ainsi que ses neveux et nièces bien-aimés et autres parents et amis. Dans la paix, elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs qui l'ont précédée, Lucien, Pâquerette, Henri, Carmen, Gaston, Alphonse, Jacqueline, Aliette, Pierrette, Suzette, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de Sœur Monique ou par des dons à " Les Œuvres Marie-Guyart ", 1358, rue Barrin, Québec, QC, G1S 2G8.



Pour renseignements :

ATHOS

Téléphone : 418 682-5225

Télécopieur : 418 682-6249

Courriel : infowh@lepinecloutier.com

Pour envois de messages

personnalisés et / ou de fleurs

ainsi que pour signer le Registre à la mémoire de la personne décédée :

www.lepinecloutier.com