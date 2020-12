À quelques jours de la fête de Noël, le Québec s’apprête à reprendre une pause. Une pause économique, mais aussi une pause bien nécessaire pour celles et ceux qui, tant bien que mal, poursuivent travail et études en mode COVID.

On sent clairement les esprits qui s’échauffent, et les élastiques au point de rupture.

Aimons-nous en cage

Pendant qu’on regarde les insouciants partir dans le Sud et qu’on se demande si on doit dénoncer nos voisins, je me dis qu’on oublie parfois de s’aimer les uns les autres.

Quand le malheur frappe, qu’est-ce qu’il nous reste, sinon l’amour qu’on donne et qu’on reçoit ?

2020 n’aura pas été à la hauteur des vœux qu’on se faisait le 31 janvier dernier, mais il n’est pas trop tard pour la finir en beauté.

Les premiers mois de la pandémie nous ont redonné le goût de cuisiner, l’envie de revenir aux sources, de faire notre pain, de prendre soin de nos maisons.

Je rêve d’une fin d’année qui nous rappelle ces jours de solidarité.

Resserrons l’étreinte

La bonne nouvelle, c’est qu’enfin, à partir de maintenant, les jours vont rallonger. À coup de secondes et de minutes, on verra peu à peu poindre l’idée d’un printemps après l’hiver.

C’est un heureux hasard que les vaccins arrivent en même temps que le père Noël et le solstice d’hiver. Un cadeau de la science que l’on se souhaite le plus parfait possible.

En attendant notre tour, essayons de profiter du temps qu’on a pour ralentir. Ralentir nos activités, c’est aussi ralentir la course du virus et donner une chance à celles et ceux qui sont au front.

Il y a 50 ans, Yvon Deschamps écrivait les paroles de la magnifique chanson Aimons-nous.

Intemporelle, elle devrait faire partie du cursus scolaire tant en « présentiel » qu’en distanciation.

Pour Noël cette année, aimons-nous quand même, aimons-nous comme il se doit.