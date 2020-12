[BALADO] Les VUS, accros malgré nous?

La montée en popularité du VUS a été si rapide que les conséquences – la modification des modes de vie urbaine, la qualité de l’air, la sécurité des piétons, l’endroit où se garer – demeurent mal comprises.

Mais il est de plus en plus clair que l’impact le plus profond des VUS se joue dans la crise climatique, entre autres en raison d’une régulation déficiente sur ses émissions de gaz à effet de serre.