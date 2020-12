Beauce: un sentier de motoneige bloqué pour faire pression sur une municipalité

Accusant une administration municipale de la Beauce de l'avoir induit en erreur au sujet d'un terrain qu'il a récemment acheté, un citoyen a décidé, en guise de représailles, de bloquer un sentier de motoneige qui passe sur sa propriété.

«Ça ressemble quasiment à de la fraude leur affaire», déclare Éric Bilodeau au téléphone en parlant de la gestion du dossier par la municipalité de paroisse de Notre-Dame-des-Pins.

Avant d’acheter une terre de 80 acres (environ 325 000 mètres carrés), Éric Bilodeau s’était assuré de la conformité de son projet. Mais après plusieurs mois de tractations avec la municipalité et 250 000 $ en investissement – pour l’achat du terrain notamment -, il se retrouve dans un cul-de-sac.

L’inspecteur de Notre-Dame-des-Pins n’aurait pas décelé que l’emplacement projeté de la construction se situait à moins de 75 mètres d’une terre agricole.

«J’ai tout vérifié avec le service d’urbanisme et la directrice générale, dans leur bureau, avec leur outil informatique pour vérifier le zonage, et tout était beau», assure M. Bilodeau, un résident de Saint-Prosper.

Celui-ci possède d’ailleurs des enregistrements de conversations dans lesquels on peut entendre la directrice générale de Notre-Dame-des-Pins reconnaître la part de responsabilité de la municipalité.

«J’ai été mené en bateau»

Peu après avoir acheté la terre en janvier dernier, M. Bilodeau a déposé une demande de permis de construction à la municipalité, qui a été transmise à la MRC de Beauce-Sartigan. En avril, la MRC a objecté un refus en invoquant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

M. Bilodeau s’est retourné vers la municipalité de Notre-Dame-des-Pins et a tenté d’obtenir un règlement à l’amiable. «Pendant six mois l’administration m’a fait poiroter en me faisant miroiter que j’allais obtenir une dérogation», lâche M. Bilodeau, mécontent.

Qui plus est, dans le monde municipal, le délai de prescription est de six mois pour intenter une poursuite. Or, M. Bilodeau ignorait ce délai.

«Au mois d’octobre, la directrice générale m’a dit de faire une réclamation aux assurances de la Ville», dit M. Bilodeau, en ajoutant qu’elle devait bien savoir que le délai de prescription était dépassé. Le rejet de sa réclamation par la mutuelle d’assurance a maintenu le plaignant dans une impasse.

«J’ai été mené en bateau et maintenant je n’ai plus le choix, je dois exercer des pressions sur la municipalité», mentionne celui qui bloque le sentier de motoneige Trans-Québec numéro 75 qui passe sur son terrain.

Ce sentier est une véritable autoroute pour motoneige. Selon Éric Duval, du club de motoneige de Beauceville, «environ 300 motoneiges circulent par cette route les jours de fin de semaine».

D’ailleurs, le conseil municipal de Notre-Dame-des-Pins a voté une résolution le 14 décembre, pour autoriser une déviation du sentier afin d’éviter la propriété de M. Bilodeau.

Contactée, la municipalité a souhaité ne pas émettre de commentaires dans ce dossier.