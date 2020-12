COVID-19: des ados s'expriment sur les mesures sanitaires

Depuis le mois de mars, il est plutôt rare de pouvoir lire les opinions de nos adolescents à propos des mesures mises en place en lien avec la COVID-19.

À lire aussi: Opinions d’ados sur les mesures sanitaires mises en place

Je voulais savoir ce que mes élèves de l’an dernier avaient à dire à ce propos. Comme ils sont maintenant en 4e secondaire, j’ai demandé à mes collègues s’ils pouvaient leur offrir l’occasion de s’exprimer. Merci aux enseignants engagés dans ce projet: Valérie, Marie-Naëlle et Michel.

Cette semaine, je vous invite à lire mes quatre publications. À la suite d’un travail d’écriture en français, en collaboration avec les cours d’éthique et d’histoire, nos élèves de 4e secondaire ont produit des textes d’opinion afin de répondre à la question suivante:

En ces temps de pandémie, juges-tu important de te conformer aux mesures mises en place? Pourquoi?

Aujourd’hui, je vous propose des extraits des textes de Clara-Maude et de Bastien.

Bonne lecture!

Clara-Maude

Les mesures mises en place affectent plusieurs aspects de notre vie. C’est pour cela qu’il me semble difficile de me conformer. La suspension des sports, depuis que nous, les adolescents, sommes dans la zone rouge, apporte un effet négatif sur notre santé mentale. Comment sommes-nous censés être heureux lors de la privation d’un aspect essentiel dans notre vie?

Je n’aime vraiment pas me faire dire quoi faire. Je préfère vivre ma vie et accomplir ce que je veux sans que personne ne m'empêche de faire quoi que ce soit. La COVID me brime dans mes actions et je trouve ça difficile de me conformer. Je trouve que, souvent, les mesures sont exagérées et non réfléchies. Pour l’Halloween, j’ai été passer la soirée chez ma grand-mère, car j’ai l’habitude de passer cette journée avec elle. Je ne me suis pas empêchée de vivre un beau moment à cause des mesures. Malgré tout, je respecte mes proches, mes amis et tous les gens que je côtoie. Je ne souhaite pas qu’ils aient un problème de santé à cause de moi. Je suis entêtée face aux mesures mises en place, mais je les respecte, car je tiens à tous ceux que je fréquente.

Depuis des années, chaque lundi, mardi, jeudi et samedi, je soupe avec mon grand-père. Nous avons développé une routine. Nous ne savons jamais quand sera la dernière fois que nous voyons une personne. Je préfère profiter des moments que j’ai la possibilité d’avoir avec les personnes de ma famille et mes amis, plutôt que de vivre avec des regrets le reste de ma vie. C’est donc pour cela que je continue de les voir, mais moins souvent. Mes parents m’ont appris à apprécier chaque chose que j’ai et je comprends maintenant pourquoi. Bref, en partageant le même avis que mes proches et en ayant une routine, il m’est dur de me conformer.

Bastien

Il est capital de se conformer aux règles sanitaires imposées par le gouvernement, car plus rapidement nous les appliquons, plus rapidement cette crise sera terminée. En effet, les mesures sanitaires sont à notre société ce qu’un bouclier est à un chevalier: elles nous protègent tout en nous aidant à avancer.

Pour moi, tout s’est relativement bien passé, car aucun membre de ma famille n’est décédé pour le moment. Par contre, cela ne rend pas le danger invisible: je sais très bien que des gens meurent. Je trouve donc important de respecter le port du masque et le lavage de main, j’effectue les deux au quotidien. Il est vrai que ces obligations peuvent être très fatigantes à la longue, comme le fait de devoir porter le masque en tout temps, même en éducation physique, mais honnêtement ce n’est pas si mal que ça.

Les gens qui ne font rien d’autre que se plaindre depuis le début de cette situation pour le moins particulière n’ont visiblement rien compris et m’exaspèrent au plus haut point. Les mesures sont agaçantes, c’est un fait. Des commerces ferment, c’est un fait. Le télétravail et les cours en ligne ne sont pas faciles, c’est un fait. Mais ce n’est vraiment pas une raison pour mettre des millions de vies en danger, loin de là. C’est pourquoi nous devons faire tout notre possible pour éradiquer ce satané virus ainsi que l’ignorance et la désinformation qui l’accompagnent et non pas l’aider à se propager en ne nous conformant pas aux mesures sanitaires.