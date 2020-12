BERNARD, Gérard

À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 13 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gérard Bernard, époux de dame Louisette Therrien, fils de feu monsieur André Bernard et de feu dame Antoinette Giroux. Il demeurait à Québec, mais il était originaire de la Beauce.

Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 2 janvier 2021 à 11 heures en la chapelle du Parc commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec, suivie de la disposition des cendres au mausolée du Parc commémoratif La Souvenance. Étant donné les circonstances, la liturgie aura lieu en toute intimité avec les membres de la famille et quelques amis, vu le nombre limité imposé par la santé publique. Cependant, la famille vous invite à vous joindre à eux virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louisette, ses enfants : Richard, Michel (Lyse Poulin), Jean-Yves et Mario (Julie Bureau); ses petits-enfants : Mélanie, Claudia, Vanessa, Nancy, Marc, France, Kenny, Jonathan et Vicky; ses arrière-petits-enfants, ses frères Jean-Yves et Maurice, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Therrien et Rodrigue, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.



Pour renseignements :

ATHOS

Téléphone : 418 682-5225

Télécopieur : 418 682-6249

Courriel : infowh@lepinecloutier.com

Pour envois de messages

personnalisés et / ou de fleurs

ainsi que pour signer le Registre à la mémoire de la personne décédée :

www.lepinecloutier.com