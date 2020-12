Dure année pandémique pour la Caisse

La pandémie a fait mal à la Caisse de dépôt en réduisant ses occasions d’investissement et en faisant plonger son rendement.

Charles Émond était à la Caisse depuis moins d’un an lorsque le premier ministre François Legault l’a choisi pour succéder à Michael Sabia, qui a quitté son poste à la fin janvier, juste avant la publication des résultats 2019.

« Il n’est pas entré en poste dans les mêmes conditions que M. Sabia », souligne Michel Nadeau, un ancien dirigeant de la Caisse. Michael Sabia avait pris ses fonctions en mars 2009, alors que les Bourses venaient d’atteindre un creux dans la foulée de la crise financière.

M. Émond, lui, a amorcé son mandat avec le rachat de la participation restante de 10 % de Guy Laliberté dans le Cirque du Soleil pour près de 100 millions $.

Quelques mois plus tard, la pandémie allait rendre le Cirque, qui était lourdement endetté, insolvable. En tout, l’aventure aura coûté 228 millions $ à la Caisse.

L’institution était mal positionnée pour faire face à la crise. Trop exposée aux centres commerciaux et pas assez aux géants du numérique, elle a enregistré un rendement négatif de 2,3 % pendant la première moitié de 2020.

Au cours des derniers mois, la Caisse a commencé à corriger le tir en vendant des centres commerciaux et en achetant des actions de Microsoft, d’Amazon et d’Alphabet (Google). L’institution est aussi devenue actionnaire de Metro, question de bénéficier de l’engouement pour les supermarchés.

Dans le secteur crucial des placements privés, la Caisse a annoncé 10 % moins de transactions que l’an dernier, une autre conséquence de la pandémie.

Charles Émond a toutefois marqué des points en mettant en place une enveloppe de 4 milliards $ pour aider les entreprises québécoises touchées par la crise.

L’année s’est terminée par l’annonce du départ de Macky Tall. En janvier, le conseil de la Caisse l’avait choisi pour prendre la place de M. Sabia, mais le gouvernement lui avait préféré M. Émond. Il a finalement accepté une offre du géant américain Carlyle.

Sabia vole la vedette

De son côté, Michael Sabia n’a pas tardé à reprendre sa place au Canada anglais. Devenu directeur de la Munk School de l’Université de Toronto, il a ensuite été nommé président du conseil de la Banque de l’infrastructure du Canada.

Puis, au début décembre, le gouvernement Trudeau a choisi M. Sabia pour le poste névralgique de sous-ministre des Finances, où il aura notamment comme mission de préparer un plan de relance évalué à 100 milliards $.

À la Caisse, Michael Sabia relevait ultimement du ministre des Finances, Eric Girard. Aujourd’hui, M. Girard aura affaire à son homologue fédérale, Chrystia Freeland, et à M. Sabia lorsqu’il voudra obtenir plus d’argent d’Ottawa.

« C’est tout un retournement de situation », note M. Nadeau.

REM

Le Réseau express métropolitain a connu en 2020 de nouveaux retards et dépassements de coûts à cause de la pandémie et de problèmes techniques. Cela n’a pas empêché Québec d’annoncer un prolongement du REM dans l’est de Montréal, au coût projeté de 10 milliards $.

Breather

L’un des principaux investissements de la Caisse dans le secteur technologique québécois, Breather, est en restructuration majeure, a révélé le Globe and Mail. La firme de location de bureaux se cherche un nouveau modèle d’affaires et tente actuellement de rompre ses baux au Canada et aux États-Unis.

D’ambassadeur à v.-p.

L’avocat Marc-André Blanchard a causé une petite controverse en se négociant un lucratif poste à la Caisse alors qu’il était encore ambassadeur du Canada à l’ONU. Depuis septembre, M. Blanchard est premier vice-président et chef de CDPQ mondial, une nouvelle division de la Caisse.

Garda

La Caisse de dépôt et placement a fait l’objet d’une rare attaque d’un entrepreneur québécois lorsque Stéphan Crétier, grand patron de GardaWorld, a accusé l’institution de vouloir lui nuire. M. Crétier n’a pas digéré que l’américaine Allied Universal, dont la Caisse est actionnaire, concurrence Garda pour mettre la main sur le géant britannique G4S.

Infrastructures

Deux gros investissements de la Caisse en Europe, l’exploitant du train sous la Manche Eurostar et l’aéroport Heathrow de Londres, ont été mis à mal par la pandémie. Les deux entreprises ont demandé de l’aide au gouvernement britannique.

McInnis

Pendant des années, la Caisse a tenté de vendre sa participation dans Ciment McInnis, mais en vain. L’institution s’est finalement résolue à devenir partenaire de la brésilienne Votorantim, qui prendra le contrôle de la cimenterie gaspésienne sans pour autant permettre à la Caisse de fermer le dossier.