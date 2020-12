Faire revivre l’as des espions canadiens

Les Éditions de l’Homme font revivre l’as des espions canadiens et un héros qui a marqué la culture populaire québécoise en publiant 13 aventures de l’Agent Ixe-13. Ce héros, créé par l’écrivain, comédien et folkloriste Pierre Daignault, alias Pierre Saurel, figure dans de courts romans «à dix cennes» qui se sont vendus à près de 20 millions d’exemplaires, entre 1947 et 1966.

Le journaliste Daniel Daignault parle avec enthousiasme de la collection culte créée par son père, Pierre Daignault (1925-2003). Les aventures rocambolesques de ce héros polyglotte et champion de tennis ont été publiées à l’origine dans... 934 courts romans !

Ces romans vendus « dix cennes » l’exemplaire se sont écoulés à près de 20 millions d’exemplaires. «Après tant d’années, j’ai redécouvert le côté écrivain de mon père. J’avais lu Ixe-13 quand j’étais adolescent – il en traînait partout chez nous, dans le sous-sol ! Et parallèlement, il écrivait aussi des romans d’un détective qui s’appelait Albert Brien. Il en a fait un joli paquet – 600 ou 700, je pense.»

Daniel Daignault s’est replongé dans la lecture des treize aventures publiées dans les deux livres. «J’ai eu du fun à lire ça ! Honnêtement, il faut se remettre dans le contexte – mon père avait 22 ans quand il a commencé à écrire ça, t’imagines-tu ! Ce qui est le plus hallucinant, c’est l’imagination qu’il pouvait avoir. Il rebondissait sur n’importe quelle nouvelle qu’il pouvait y avoir dans l’actualité.»

«Les romans étaient construits avec beaucoup de dialogues. Mon père ne perdait pas trois paragraphes à décrire un coucher de soleil. C’était vraiment du dialogue et à la fin, il y avait toujours une question, genre qu’arrivera-t-il à notre héros, ou quelle sera sa prochaine mission. Les gens, logiquement, voulaient lire la suite.»

Pas de reconnaissance

Daniel Daignault est convaincu que les romans de son père ont marqué la culture populaire québécoise. «Je suis né en 1958. J’étais un ti-cul quand il écrivait ses derniers Ixe-13. Mais, même qu’au cégep Saint-Laurent, un professeur avait parlé d’Ixe-13. Je te dis que j’étais fier!»

Il raconte que la grosse peine de son père, qui était aussi comédien et folkloriste de renom, était de ne pas avoir été reconnu comme auteur de la série, qu’il signait sous le pseudonyme de Pierre Saurel.

«Le monde le reconnaissait parce qu’il était le père Ovide, dans Les Belles histoires des Pays d’en haut. Il était bien fier et aimait ça. Mais il aurait aimé que les gens lui disent qu’ils avaient lu tous ses Ixe-13 et qu’ils aimaient ça. La reconnaissance populaire, il ne l’a pas eue, ni du milieu littéraire, parce que c’était vu comme des petits romans cheap.»

Son père ne s’est pas fait riche avec cette collection... mais était cependant fier d’avoir permis à de nombreux Québécois d’aimer la lecture, ajoute Daniel. « Il en vendait entre 20 000 et 30 000 copies par semaine. Mon père m’a parlé d’un cultivateur de Saint-Hyacinthe qui, chaque semaine, allait à Montréal chercher son Ixe-13 sur la rue Saint-Denis. Il me disait que peut-être que ces gens-là allaient donner le goût de la lecture à leurs enfants, et ainsi de suite. »

Un folkloriste connu

Il se souvient très bien des efforts constants fournis par son père, qui était aussi chanteur de folklore et dramaturge. «Un samedi soir, il allait chanter quelque part, revenait chez nous et était trop sur l’adrénaline pour aller se coucher tout de suite. Alors il s’installait sur la table de cuisine, avec sa dactylo, et écrivait une histoire. Je me faisais réveiller par le tac-a-tac de la dactylo sur la table de la cuisine.»

À propos de l'auteur

Pierre Daignault, alias Pierre Saurel, a été un écrivain prolifique.

Il était aussi comédien et a personnifié Ti-Père dans Les Belles histoires des Pays d’en haut.

Il a animé des émissions folkloriques à Télé-Métropole.

Les Cyniques apparaissent dans le film de Jacques Godbout sorti en 1971 sur Ixe-13. On peut toujours le visionner sur le site de l’ONF.

Marc Laurendeau signe la préface du livre.

Daniel Daignault est journaliste dans le domaine culturel et auteur de plusieurs ouvrages.

Extrait du livre

«1939.

Le monde entier traverse une puissante crise. L’Allemagne commence à faire des siennes.

Les mois passent.

Un beau jour, tous les Canadiens pouvaient lire en grosses lettres sur la première page des journaux : “L’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne”.

Ce qui devait infailliblement arriver venait de se produire.

Quelques jours plus tard, le Canada suivait l’exemple de l’Angleterre... puis d’autres pays suivirent... et encore d’autres.

C’était une Deuxième Guerre mondiale.

Les bureaux des différentes branches de l’armée canadienne regorgeaient d’activités.

Celui du Service secret n’était pas en reste.»