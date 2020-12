Fin de carrière pour un défenseur de la LNH

Le défenseur Deryk Engelland a pris sa retraite du hockey professionnel, mardi, mettant fin à une carrière de 11 ans dans la Ligue nationale.

La nouvelle a été confirmée par les Golden Knights de Vegas, l’équipe pour laquelle l’homme de 38 ans a évolué au cours des trois dernières saisons. Celui-ci était joueur autonome sans compensation après avoir terminé un contrat d’un an et de 1,5 million $. Ayant acquis l’arrière de premier plan Alex Pietrangelo sur le marché de l’autonomie l’automne dernier, les Knights possèdent de bons éléments à la ligne bleue avec les Alec Martinez, Brayden McNabb et Shea Theodore.

Engelland a aussi porté l’uniforme des Penguins de Pittsburgh et des Flames de Calgary. Il a amassé 127 points, dont 30 buts, en 671 rencontres du calendrier régulier. Le patineur à caractère défensif a aussi accumulé 579 minutes de punition.

L’Albertain a été un choix de sixième tour, le 194e en tout, des Devils du New Jersey au repêchage de 2000.