La justice américaine accuse Walmart d’avoir alimenté la crise des opioïdes

Washington | La justice américaine a annoncé mardi qu’elle poursuivait le géant de la distribution Walmart, l’accusant d’avoir alimenté la crise des opioïdes qui fait des ravages aux États-Unis.

Le ministère de la Justice demande « des sanctions au civil qui pourraient se solder en milliards de dollars », indique-t-il dans un communiqué. Il estime que Walmart a illégalement distribué des substances normalement contrôlées dans les pharmacies que le groupe exploite à travers les États-Unis et « a distribué illégalement des substances contrôlées et sous ordonnance au plus fort de la crise des opioïdes ».