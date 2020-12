Pendant la journée d’hier, Joe Biden a pu se réjouir d’au moins deux choses: on confirmait l’adoption d’un nouveau plan de soutien à l’économie et on lui a administré le vaccin qui devrait le protéger contre la COVID pour un certain temps.

Outre sa victoire face à Donald Trump, les bonnes nouvelles ne sont pas légion pour le président élu alors qu’une tâche herculéenne l’attend et que son prédécesseur n’en finit plus de souiller sa fonction. Il ne reste plus que 29 jours au mandat de Donald Trump, mais nous devrons nous méfier jusqu’à la dernière seconde des retombées de sa colère et de son humiliation.

Les amateurs d’histoire ancienne ou de mythologie parmi vous se souviennent probablement des célèbres douze travaux d’Hercule. Parmi les tâches que devaient accomplir que le demi-dieu on en retrouve une qui force sa modestie tellement elle est repoussante et dégradante, nettoyer les écuries d’Augias.

Augias, roi et propriétaire d’un grand troupeau, négligeait tellement bêtes et installations que même les esclaves n’entraient plus dans les écuries pour en extraire les souillures accumulées depuis de nombreuses années. On rapporte que l’odeur pestilentielle parvenait même aux limites du royaume.

Si Hercule parvint à accomplir sa tâche en une seule journée, Biden disposera de quatre ans. Alors qu’on ne sait pas encore s’il pourra compter sur la complicité du sénat, le fils de Scranton doit déjà lutter pour freiner la propagation de la COVID, relancer une économie vacillante et rétablir la réputation de son pays sur la scène internationale. Déjà le temps presse et les rivaux des États-Unis n’ont pas manqué de s’activer depuis quatre ans.

Non seulement on doit ajouter les tensions raciales, la lutte aux changements climatiques ou la prolifération du nucléaire à la liste, mais on ignore encore ce qu’Augias Trump nous réserve pour les 29 prochains jours.

Pierre Martin soulignait avec justesse que le président sortant garde le pire pour la fin et on devrait craindre la ferveur de ses alliés au congrès et dans la population. Le président peut s’enfoncer dans la disgrâce et le ridicule tant qu’il le souhaite, ce sont les autres qu’il faudra surveiller.

Si on s’attend à un spectacle navrant lors de la certification du vote de l’élection présidentielle par le nouveau congrès le 6 janvier, tout comme on s’attend à une série de pardons controversés, nous avons la certitude que Trump sortira de la Maison-Blanche, de gré ou de force, le 20 janvier. Ce qui me titille encore, c’est le sort qu’on devrait lui réserver à Washington.

Pendant la dernière année, je me suis dit que Joe Biden et son ou sa responsable de la justice devraient éviter de toucher à l’héritage de Trump et laisser les tribunaux de quelques états faire leur travail. Chaque jour qui passe contribue pourtant à me faire changer d’avis. Pourquoi? Parce que ne pas sévir contre Trump ou lui épargner de nouvelles enquêtes, c’est fermer les yeux sur sa folie et les effets dévastateurs de son narcissisme.

Déjà j’avais affirmé qu’aucun autre président dans l’histoire n’avait autant mérité une procédure de destitution. Nous connaissions déjà l’issue de cette procédure partisane, mais ne pas l’accuser aurait été indécent. Si Trump échappait à la procédure, on ouvrait la porte à toutes les obscénités.

Si Augias lassait s’accumuler souillures et odeurs, il avait également un autre défaut; sa parole n’avait pas de valeur. Selon le mythe, il refusa d’honorer une entente avec Hercule et ce dernier fut contraint de se venger.

Nous savons que Trump ne partira pas dans l’honneur et qu’il ne reculera devant aucune bassesse, Biden ne devrait pas faire lui faire la grâce d’échapper à la justice. Il faut nettoyer les écuries de fond en comble.