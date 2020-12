Les Sœurs de la Charité reprennent possession de leurs terres à Beauport

Le promoteur Michel Dallaire renonce à son projet de mini-ville à Beauport sur les terres des Sœurs de la Charité. Ces dernières viennent de reprendre possession de leurs terres et n’ont pas encore décidé ce qu’elles en feront.

Le Journal a mis la main sur un acte notarié qui révèle que la société en commandite Terres d’Espérance, propriété à parts égales de la Fondation Famille Jules-Dallaire et des Sœurs de la Charité, cède les terres exclusivement aux religieuses beauportoises. Elles rachètent leurs terres pour 34 M$.

En 2014, la nouvelle société en commandite avait déboursé 39 M$ pour faire l’acquisition du site. Le promoteur Michel Dallaire prévoyait développer 6 500 unités dans le cadre de ce projet dit « philanthropique » puisque les profits de la vente d’unités devaient être versés à des œuvres caritatives.

Or de nombreux obstacles se sont mis sur sa route. L’opposition citoyenne n’a cessé de croître et le gouvernement du Québec a refusé que la Ville de Québec intègre ces terres à son Schéma d’aménagement et de développement. Bref, la route vers le dézonage est de plus en plus ardue.

Déterminée à mener à ce terme ce projet, l’administration Labeaume disait toujours vouloir s’adresser à la Commission de protection du territoire agricole pour réclamer leur dézonage. Le revirement annoncé mardi ne signifie pas pour autant qu’il n’y aura jamais de développement sur ces terres agricoles de plus de 200 hectares.

Une nouvelle réflexion s’amorce

Une nouvelle démarche de réflexion s’amorcera bientôt pour déterminer la vocation future de ces terres, apprend-on dans un communiqué émis par les Sœurs de la Charité tôt mardi matin. Cette démarche pourrait être longue. « Nous prendrons tout le temps qu’il faut pour mener à bien cet exercice de réflexion en harmonie avec le milieu », a déclaré Sœur Monique Gervais, supérieure générale.

«Nous souhaitons être à l’écoute de la communauté de Québec, de nos voisins et de nos partenaires et engager un nouveau dialogue quant à la meilleure façon de mettre en valeur ces terres de façon intégrée avec le devenir de notre Maison Généralice, afin que ce patrimoine bénéficie le plus possible à la fois à la subsistance de nos membres et aux gens de la Ville de Québec à qui nous dédions nos œuvres depuis maintenant plus de 170 ans», a-t-elle ajouté.

«La Fondation Famille Jules-Dallaire demeurera un partenaire essentiel dans la poursuite des œuvres historiques importantes des Sœurs de la Charité en continuant d’assumer la responsabilité des services offerts par la Maison Mère-Mallet, une œuvre dédiée depuis plus de 150 ans aux gens démunis de la Ville de Québec», a ajouté le conseiller spécial des Sœurs, Jean M. Gagné.