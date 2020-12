Les voyages en pandémie, ça ne passe pas. Point.

À 13h, pour une fois, à sa conférence de presse, le premier ministre François Legault était accompagné des trois chefs d’opposition. Enfin.

Après des mois d’éclipse politique provoquée par la pandémie, Dominique Anglade (PLQ), Manon Massé (QS) et Paul St-Pierre Plamondon (PQ) ont pu se présenter à armes égales. Ou presque... L’idée de cette conférence de presse venait d’ailleurs du nouveau chef du PQ.

La deuxième vague frappant très durement – et les Fêtes approchant, avec le risque d’une propagation encore plus marquée de la COVID-19 –, il y a eu, toutefois, très peu de désaccords.

Leur objectif commun étant d’envoyer ensemble, aux Québécois, le message de respecter les consignes sanitaires et le semi-confinement annoncé récemment par le gouvernement.

On sait aussi qu’en fin de session parlementaire, M. Legault s’est engagé à contacter les chefs d’opposition au moins une fois par semaine. Du moins, pendant la période des Fêtes.

La suite dira si leur contribution sera tenue en compte par la «cellule de crise».

Au point de presse, beaucoup de sujets, mais celui des rassemblements privés et des voyages dans le Sud a vite pris le dessus.

Chaque chef en parlait les dents presque serrées de déception en voyant des milliers de Québécois s’envoler vers le Sud. Bref, comme si la pandémie n’existait plus. Et sans la moindre considération pour la possibilité qu’ils ramènent le virus ici, avec eux.

Comme je l’écrivais dans ma chronique d’aujourd’hui, c’est de l’égoïsme pur. On ne s’en sort pas. Il n’y a pas d’autre manière de décrire ce phénomène ahurissant.

D’autant plus que la quarantaine obligatoire de 14 jours, après tout retour de voyage, comment vérifier vraiment si les gens la font ou pas?

Cette responsabilité, normalement, relèverait du gouvernement fédéral, responsable aussi des aéroports et des frontières.

Pendant que les Québécois sont nombreux à continuer à réduire leurs contacts et à se limiter, aux Fêtes, à leur «bulle» résidentielle, la vue de tous ces avions qui décollent vers l’étranger soulève la colère. Pour ne pas dire des haut-le-cœur.

On sait pourtant qu’à la semaine de relâche, en mars, le retour de nombreux Québécois de l’étranger avait fortement contribué à propager le virus auprès des personnes les plus vulnérables.

En deuxième vague, la transmission étant communautaire, il y a de quoi s’inquiéter très sérieusement de tous ces voyages dans le Sud.

Surtout, il y a de quoi faire bien plus que de s’en inquiéter. Il faut agir.

Bien des experts, très franchement, fermeraient tout simplement la frontière aux voyages non essentiels.

À défaut de quoi, l’obligation de la quarantaine au retour doit être surveillée de manière beaucoup plus musclée.

Lundi, le premier ministre ontarien, Doug Ford, fustigeait le fédéral parce qu’il n’impose même pas d’office des tests de dépistage aux voyageurs dans les aéroports. Le Canada, encore une fois, dort-il au gaz?

Doug Ford promettait aussi de s’en charger lui-même si le gouvernement Trudeau ne le faisait pas. Le gouvernement Legault ferait-il de même?

Pour le moment, le premier ministre Legaut se limite à dire qu’il s’assurera, avec le gouvernement Trudeau, que des «mesures très sévères soient mises en place pour suivre les personnes quand elles vont revenir [de voyage] pour s’assurer qu’elles fassent leur quarantaine».

Une chose est sûre: pour tous les Québécois et Québécoises qui, eux, ne comptent plus leurs propres sacrifices depuis le début de la crise sanitaire; pour tous les travailleurs épuisés de la santé; pour les plus de 7000 personnes décédées ici de la COVID-19, des gestes forts doivent être posés pour empêcher ces voyageurs irresponsables de propager le virus une fois revenus au Québec. Et vite.