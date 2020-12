NBA: les candidats pour le Temple de la renommée sont connus

Le Temple de la renommée du basketball a présenté mardi la liste des candidats pour la cuvée 2021 du Panthéon.

Parmi les gens qui en sont à leur première année d’admissibilité, on retrouve les anciens joueurs de la NBA Paul Pierce et Michael Cooper, ainsi que les ex-vedettes de la WNBA Yolanda Griffith et Lauren Jackson.

Doug Collins et Lou Henson pourraient également faire leur entrée au Temple dans la catégorie des entraîneurs. Val Ackerman, première présidente de l’histoire du circuit féminin, est aussi en lice en tant que bâtisseuse.

D’autres grands noms tels que Chris Bosh, Chauncey Billups et Chris Webber tenteront une fois de plus de rejoindre les immortels en 2021.

Les finalistes pour l’entrée au Panthéon devraient être connus en mars, pendant le week-end du match des étoiles de la NBA. La cuvée finale sera ensuite connue au début avril, dans le cadre du Final Four de la NCAA.

La cérémonie d’intronisation sera quant à elle tenue en septembre, à Springfield, au Massachusetts.

Rappelons qu’en raison de la COVID-19, l’entrée au Temple de la cuvée 2020, menée par Kobe Bryant, a été repoussée à mai 2021.