La campagne de sensibilisation « Pas de texto en auto » est de retour aujourd’hui pour une troisième année avec en tête d’affiche de nombreuses personnalités du milieu cycliste mondial. Toujours affecté par la perte de son ami australien Jason Lowndes, happé mortellement par une conductrice distraite le 22 décembre 2017, ainsi que la jeune cycliste canadienne Ellen Watters, tuée le 23 décembre 2016 pour les mêmes raisons, l’Olympien et homme d’affaires Louis Garneau, initiateur de la campagne au Québec, s’est entouré de deux coprésidents d’honneur : les Olympiens Marc Blouin (Jeux de 1972-1976) et Ivan Waddell (Jeux de 1988 et 1992). Au Québec, le texto au volant est classé comme une distraction lorsque mentionné dans un rapport d’accident. Selon la Société de l’assurance automobile du Québec, plus du tiers des accidents causant des préjudices corporels sont causés par des distractions, un chiffre en hausse constante d’une année à l’autre.

Les nouveaux Versatiles

Vous vous souvenez des Versatiles, ce groupe québécois de musique instrumentale au milieu des années 1960 ? Sachez que Roger Beaudet, guitariste de la formation originale, qui fut aussi membre pendant quelques mois du groupe Les Sultans en 1965, fait revivre depuis quelques années Les Nouveaux Versatiles, qui existent en version sextuor, trio et duo. Le duo composé de Roger et de Louise Leblanc, claviériste, vient de lancer un album de Noël instrumental (photo), à saveur rétro-pop-jazz doux. Vous pouvez en entendre deux extraits sur la page Facebook du groupe : Les Nouveaux Versatiles. On peut se procurer l’album soit par téléchargement, soit par clef USB, soit par CD, en écrivant à l’adresse courriel suivante : photo@louiseleblanc.ca.

La culture accessible à tous

L’automne dernier, la Fondation du Musée de la civilisation invitait la population ainsi que les abonnés du Musée à poser un geste engagé. En ajoutant 100 $ au coût initial de l’abonnement famille, ils permettaient la création d’un nouvel abonnement destiné à une famille venant de milieux moins favorisés ou ayant des enfants avec des troubles d’apprentissage. À preuve que l’appel a été entendu, 130 abonnements ont été offerts gratuitement, le 11 décembre dernier, à plusieurs organismes, dont Ressources Parents Vanier, Petits Bonheurs d’école, Au trait d’union Québec, Ressources famille Côte-de-Beaupré et la Fondation Richelieu Québec-Ancienne-Lorette, qui aide plus de 7 organismes. Une belle façon de rendre la culture accessible à tous.

Anniversaires

Lucien Bouchard (photo), ex-premier ministre du Québec (1996-2001), 82 ans... Catherine Proulx Lemay, actrice et comédienne québécoise (Unité 9), 45 ans... Sophie Chiasson, animatrice, présentatrice, auteure, 46 ans... Annie Pelletier, athlète olympique, bronze aux JO d’Atlanta en 1996, 47 ans... Vanessa Paradis, actrice et chanteuse française, 48 ans... Caroline Olivier, ex-skieuse acrobatique en sauts, 49 ans... Myriam Bédard, médaillée olympique (biathlon), 51 ans... Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, 53 ans... Nancy Dumais, auteure-compositeure-interprète, 56 ans... Bob Fitchner, joueur de hockey avec les Nordiques de 1976 à 1981, 70 ans...

Disparus

Le 22 décembre 2019 : Marc Boucher (photo), 85 ans, veuf de la défunte Andrée P. Boucher, mairesse de Québec de 2005 à 2007 et de Sainte-Foy de 1985 à 2001, chirurgien-dentiste et président de l’Ordre des dentistes du Québec de 1982 à 1994... 2018 : Talal ben Abdelaziz Al Saoud, 87 ans, membre de la dynastie saoudienne... 2016 : Miruts Yifter, 72 ans, athlète éthiopien, légende de l’athlétisme, double champion olympique aux Jeux olympiques d’été de 1980... 2014 : Joe Cocker, 70 ans, chanteur britannique... 2013 : Ed Herrmann, 67 ans, receveur du baseball majeur entre 1967-1978 et a joué pour les Expos en 1978... 2012 : Mike Scaccia, 47 ans, musicien américain, guitariste du groupe Ministry... 2011 : Vincent Gabriele, 68 ans, producteur qui a marqué la télévision québécoise... 2009 : Robert Légaré, 85 ans, ancien arbitre de la LAH à l’époque des As de Québec... 1992 : Larry-Michel Demers, 36 ans, comédien, auteur et animateur québécois.