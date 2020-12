Pornographie juvénile: un ancien intervenant d'un collège privé passe aux aveux

Un ancien intervenant du Collège des Hauts Sommets à Saint-Tite-des-Caps a reconnu, mardi, avoir eu en sa possession de la pornographie juvénile et avoir harcelé une ancienne étudiante.

Le 30 août 2019 à 5h30 du matin, Yannick Lafrance, 40 ans, a envoyé par le biais de Messenger une photo de lui nu avec en main son pénis à une jeune fille de 17 ans.

Cette dernière, qui avait déjà fréquenté l’établissement scolaire, a reconnu l’homme qui agissait notamment, selon le site web de l’école, à titre de «coordonnateur des résidences/intervenant de soir» et qui s’occupait également de l’option «plein air» du collège.

Elle a donc avisé la police, qui a procédé à une perquisition au domicile de Lafrance, à Beaupré. Chez lui, un disque dur a été retrouvé, lequel contenait des images de pornographie juvénile.

Enfants d’âge prépubère

«Quarante-cinq fichiers ont été retrouvés qui mettent en scène des jeunes filles nues ou en petites tenues d’âge prépubère soit entre 9 et 12 ans», a fait savoir la poursuivante, Me Andréanne Sirois.

«Il faut également noter que lorsque monsieur a été arrêté en lien avec la communication indécente, il a fait une déclaration aux policiers dans laquelle il reconnaissait avoir transmis une photo de lui nu à la jeune fille en précisant qu’il était en état d’ébriété», a-t-elle ajouté.

Puisque l’accusé en est à un premier passage devant les tribunaux en semblable matière, la procureure aux poursuites criminelles et pénales a demandé la rédaction d’un rapport présentenciel visant à éclairer le tribunal quant à la peine appropriée qui devra être prononcée.

Me Sirois a de plus précisé à la juge Réna Émond que le volet sexologique de l’expertise n’était pas nécessaire, mais elle a tout de même demandé à la présidente du tribunal de l’ordonner.

Cette dernière a donc laissé à l’agente de probation le soin d’évaluer si une expertise sexologique était requise ou non.

Lien rompu

Interrogé par Le Journal, le directeur général de l’établissement scolaire, Marc Charbonneau, a fait savoir que Lafrance n’était plus à l’emploi du collège privé, et ce, «depuis septembre 2019», soit immédiatement après les événements. Un mandat d’arrestation a été lancé deux mois plus tard.

Lafrance, qui est en liberté durant les procédures, reviendra devant le tribunal le 23 mars pour les observations sur la peine.