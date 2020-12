Simon Boulerice et Isabelle Dupras : rencontre inspirante entre un auteur et une courtepointière

Qu’est-ce qui inspire la création? Comment les artistes et artisans travaillent-ils?

Tout un bagage, c’est une invitation lancée par Martin Léon afin de provoquer des rencontres improbables entre artistes et artisans reconnus dans les métiers d’art. On y parle de ce qui les inspire, des outils qu’ils utilisent pour créer à partir de leur vécu, de leurs expériences et de tout ce qu’ils portent ou transportent avec eux.

C’est aussi un moment d’échange propice à la confidence et à la découverte du bagage de l’un et l’autre. En découle un véritable partage ponctué de préoccupations, d’acquis, de connaissances et d’affinités artistiques. Tout un bagage est un instant complice qui rapproche des disciplines en apparence très différentes et pourtant si proches!

La version Balado s’écoute comme un charme et la version mini websérie séduira les plus curieux.

Première escale balado : Martin Léon lance la rencontre entre Simon Boulerice, chroniqueur bien connu et auteur prolifique, et Isabelle Dupras, une courtepointière au talent époustouflant. Un rapprochement à la fois sensible, allumé et généreux.

Plus jeune, Isabelle n’aurait jamais cru qu’elle se lancerait dans la création de couvertures colorées faites à partir de différents tissus : « Avant, je trouvais même ça un peu quétaine. C’était le début des années 70, on cherchait le neuf, le plastique, le polyester... ». L’ouvrage Quilt National 2003, un catalogue d’expositions de courtepointes, a été le déclencheur de sa passion.

Pour Simon, c’est la jalousie qui a allumé sa flamme ! « À 12 ans, j’entamais l’écriture d’histoires sans les terminer. Je voyais ma sœur écrire. Elle avait un souffle qui me faisait envie ! » Pour le gamin, l’écriture fut l’occasion de s’extérioriser : « J’étais un enfant solitaire et peu volubile... Par l’écriture, j’ai pu me révéler avec une certaine distance. »

Des fragments de vie

Qu’y a-t-il de commun entre la fabrication de courtepointes et l’écriture de romans ? En premier lieu, Simon et Isabelle partagent le même besoin de raconter une histoire.

Ils ont également un processus créatif analogue : « Je crée par fragments, explique le romancier, un peu comme une courtepointe qui rassemble différents morceaux. Je n’ai pas de vision d’ensemble au départ. »

Même son de cloche pour Isabelle Dupras qui insiste aussi sur le fait que chaque parcelle de ses œuvres a sa propre essence. « J’ai une mission de transmission de patrimoine, dit-elle. Car il y a un peu de moi -et des autres- dans mes courtepointes. »

Ce qui inspire ces artistes ? Absolument tout, selon Isabelle : « Les fenêtres d’un immeuble, la mosaïque d’un plancher... je deviens obsédée à regarder les motifs et les couleurs. » Pour Simon, la vie des autres est un océan d’inspiration : « Pour écrire, j’ai besoin d’en savoir plus sur les gens. Je pose des questions, surtout aux personnes âgées.»

Pour tout connaître sur le processus créatif de ces deux artistes, et aussi pour assister à une incroyable rencontre humaine, découvrez le balado de la série Tout un bagage produite par le Conseil des Métiers d’Arts du Québec.