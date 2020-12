Un record de pluie pour Noël à Québec

Déjà que le coronavirus tente par tous les moyens de casser le party de Noël, voici que dame Nature s’annonce avec un record de pluie et de chaleur pour jouer les trouble-fête à Québec.

«C’est de la pluie, des vents et de la douceur comme cadeau pour Noël 2020», lance Alexandre Parent météorologue à Environnement Canada.

Le mercure sera à la hausse à compter du 24 décembre, mais il sera encore plus élevé le lendemain où des records pourraient tomber.

Le 24 décembre 2015 il avait fait 10,9°C à Québec, un sommet qui devrait résister aux 7°C annoncés pour la veille de Noël.

Environnement Canada prévoit cependant une température de 11°C pour Noël, ce qui dépasserait les 8,3°C enregistrés en 1964.

Certains se réconforteront en pensant au 25 décembre 1980 où le mercure s’était effondré jusqu’à -32,2°C.

En Beauce, il fera encore plus chaud. Le mercure devrait osciller entre 12 et 14°C, ce qui n’effacerait toutefois pas les 16,7°C de Noël 1964.

Beaucoup d’eau

Cette douceur sera accompagnée d’importantes précipitations de pluie.

«Les secteurs au nord du Saint-Laurent seront à surveiller, prévient M. Parent. À Québec, on pourrait dépasser les 50 mm sur une trentaine d’heures. La pluie pourrait débuter en fin de journée le 24 et se terminer en fin de journée le 25. Le 26 on sera sous zéro et il faudra faire attention aux plaques de glaces.»

Le record de pluie pour Québec un 25 décembre, 22,4 mm, date de 1982.

Une dépression sur les Grands Lacs qui se dirigera vers la baie James explique ce phénomène exceptionnel.

«C’est pratiquement une courroie qui nous amène de l’air chaud et de l’humidité du golfe du Mexique à travers tout l’est des États-Unis», analyse le météorologue.

Tout juste blanc

Les 13 cm de neige au sol à Québec devraient permettre de respecter la règle du Noël blanc, soit 2 cm à 7h le matin du 25 décembre, mais par la peau des dents.

«Il va pleuvoir une bonne partie de la journée et il ne restera pas grand-chose. Il va falloir attendre la prochaine bordée qui semble être pour le 29», estime M. Parent.

Les régions à l’ouest de celle de Québec devront cependant oublier le Noël blanc croit-il.

Les rivières

Les pluies hivernales font souvent craindre des débordements dans certaines rivières.

«Ça va dépendre du mouvement des glaces qui est difficile à prévoir, mais pour l’instant nous n’avons pas de signes qu’il y aurait des inondations. Je m’attends davantage à des bouches d’égout bloquées dans les rues et des choses comme ça qui pourraient être désagréables», explique Éric Drolet, directeur de la Sécurité publique pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Le 25 décembre à Québec

Le plus chaud 8,3°C 1964

Le plus froid -32,2°C 1980

Le plus de pluie 22,4 mm 1982

Le plus de neige 20,4 cm 1978

Plus de neige au sol 91 cm 1968

Moyenne le jour -6°C

Moyenne la nuit -15°C

Prévisions pour Québec

24 décembre 7°C jour 8°C nuit

25 décembre 11°C jour -4°C nuit

Pluie 50 mm

Températures records un 25 décembre

Baie-Comeau 4,9°C 2015

Beauce 16,7°C 1964

Charlevoix 5,6°C 1964

Kamouraska 13,9°C 1964

Rivière-du-Loup 5,7°C 2015

Saguenay 8,3°C 1964

Source : Environnement Canada