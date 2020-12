Vingt rendez-vous sportifs ratés en 2020

Imaginez le Québécois Alexis Lafrenière être repêché au tout premier rang sous les applaudissements des partisans rassemblés au Centre Bell, à Montréal. À elle seule, cette image brise le coeur et rappelle tous les rendez-vous sportifs ratés en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Sortez vos mouchoirs, en voici une ribambelle:

1 - Jeux olympiques

C’est au mois de mars que le Comité international olympique a procédé au report d’un an des Jeux de Tokyo. Déjà, quelques jours avant l’annonce officielle, le Comité olympique canadien avait pris la décision de ne pas envoyer ses athlètes au Japon.

2 - Repêchage de la LNH à Montréal

On pense d’abord à Alexis Lafrenière, mais plusieurs autres Québécois auraient pu vivre un moment de rêve en étant repêchés dans la Ligue nationale de hockey, devant parents et amis, à Montréal. À propos, sans la pandémie et des éliminatoires à 24 équipes, rappelons que le Canadien aurait bel et bien eu une chance mathématique de repêcher Lafrenière, en juin, au Centre Bell. Mais ça, c’est une autre histoire...

3 - Au Temple de la renommée du hockey

Kim St-Pierre et Kevin Lowe devront notamment patienter jusqu’en 2021 avant d’être officiellement intronisés au Panthéon du hockey, puisque l’organisation a annoncé vers la fin du mois d’octobre le report d’un an des célébrations qui étaient initialement prévues le 16 novembre.

4 - L’intronisation de Larry Walker

Au baseball, c’est l’ancien joueur des Expos de Montréal qui devait faire son entrée au Temple de la renommée, à Cooperstown, en juillet. Le descripteur québécois Jacques Doucet attendra également jusqu’en 2021 pour être intronisé au Temple de la renommée du baseball canadien.

5 - L’Euro de soccer

Les amateurs de ballon rond attendaient avec impatience l’Euro de soccer, qui était prévu du 12 juin au 12 juillet, dans 12 villes différentes à travers l’Europe. La compétition a été reportée à l’été prochain.

6 - Jeux paralympiques

Dans l’ombre des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de Tokyo ont inévitablement été repoussés à 2021. La nageuse québécoise Aurélie Rivard fait notamment partie des beaux espoirs pour ajouter plusieurs médailles à sa collection.

7 - Wimbledon

Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, le tournoi de Wimbledon a été annulé. Cette compétition du Grand Chelem devait se tenir du 29 juin au 12 juillet au All England Club, à Londres.

8 - L’Omnium de golf britannique

Faisant partie des tournois majeurs au golf, l’Omnium britannique a dû sauter une année. Heureusement, le Tournoi des Maîtres a pour sa part pu être déplacé à l’automne.

9 - Le marathon de Boston

Une première en 124 ans d’histoire: le marathon de Boston a été annulé. L’événement aurait d’ailleurs souligné le 40e anniversaire de la victoire de la Québécoise Jacqueline Gareau, en 1980. À propos, les organisateurs du marathon de Montréal ont aussi dû annuler leur récente édition, qui devait avoir lieu au mois de septembre.

10 - Mondiaux de patinage artistique

Les Championnats du monde de patinage artistique, qui devaient avoir lieu à Montréal en mars dernier, ont été carrémement annulés. La tenue d’un tel événement aurait permis des legs importants à la fédération Patinage Québec.

11 - Grand Prix du Canada

La récente saison de Formule 1 s’est déroulée sans le Grand Prix du Canada. Les voitures doivent retrouver le circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal, en juin 2021.

12 - Coupe Rogers

Comme Wimbledon, le tournoi de tennis de la Coupe Rogers a été annulé, autant à Montréal qu’à Toronto. Les joueuses de la WTA seront au Stade IGA en 2021.

13 - Les Yankees au Stade olympique!

La visite attendue des célèbres Yankees de New York, à Montréal, a été reléguée aux oubliettes. Deux matchs préparatoires étaient à l’horaire, en mars, face aux Blue Jays de Toronto.

14 - Les Grands Prix cyclistes

L’organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal a dû se résigner à annuler la présentation des courses prévues les 11 et 13 septembre.

15 - Duel entre Dicaire et Shields

De nombreux événements de boxe ont été chamboulés. La championne Marie-Ève Dicaire attend d’ailleurs toujours son combat d’unification contre l’Américaine Claressa Shields.

16 - La saison des Alouettes

Les activités de la Ligue canadienne de football ont été en pause en 2020. Chez les Alouettes, la saison s’annonçait particulièrement intéressante à la suite de la nomination de Danny Maciocia au poste de directeur général.

17 - La Coupe Memorial

La Ligue canadienne de hockey a annoncé dès le mois de mars que les séries éliminatoires de ses trois circuits étaient annulées tout comme la présentation de la Coupe Memorial.

18 - Fin abrupte pour le Rocket

Une pensée pour le Rocket de Laval qui, avec une fiche de 30-24-8, se battait alors pour une participation aux éliminatoires de la Ligue américaine quand tout s’est arrêté.

19 - La Coupe Vanier

Au niveau universitaire, la saison 2020 de football a notamment été annulée. La Coupe Vanier, qui couronne l’équipe championne au Canada, n’a donc pas été remise.

20 - Le baseball de la Ligue Frontier

Les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières devaient faire le saut dans la Ligue Frontier, mais il n’y a pas eu de saison, ni au Canada, ni pour les clubs américains.

Une pensée pour tous les athlètes

Si les athlètes pratiquant des sports d’été ont souffert du report des Jeux olympiques de 2020, ceux oeuvrant dans les disciplines hivernales ont aussi vu leur préparation gâchée pour 2022. Parmi les innombrables événements annulés, il y a eu les Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste, entre autres.