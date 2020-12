LABBÉ, Guy



À l'Hôpital Laval de Québec, le jeudi 17 décembre 2020, à l'âge de 88 ans et 2 mois, est décédé monsieur Guy Labbé, époux de feu Florence Roy et fils de feu Emile Labbé et de feu Génoria Giguère. Il demeurait au cours des dernières années à Québec et autrefois à Saint-Georges.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement l'inhumation aura lieu au cimetière l'Assomption. Vous pourrez visionner la cérémonie en cliquant sur l'onglet vert de notre site web. Il laisse dans le deuil sa fille Caroline et ses fils Bernard (Marie-Julie Plourde), Gaétan (Line Doyon), Jérôme (Nathalie Desbiens) et Alexandre (Nancy Lévesque); ainsi que ses petits-enfants : Mathilde, Édouard, Maxence, Laurianne, Anthony, Amaryllis, Isabelle et Jean-François; ses arrière-petits-enfants : Victoria, Livia et Anne-Sophie. Il était le frère de : feu Marguerite (feu Hector Lemieux), feu Hélène (feu Louis Poulin), feu Jeanne (feu Leonard Lundquist), feu Jean-Louis "John" (Mariette Bilodeau) et feu Thérèse Labbé. Il était le beau-frère de : feu Rose-Aimée (feu Ovide Bilodeau), feu Bertrand, feu Hervé, feu Jeanne d'Arc (feu Henri Allaire), feu Patrick (feu Aurélienne Marquis), feu Yvette (feu Hercule Lapointe), feu Benoit (feu Patricia Gilbert), feu Clément (feu Dolorès Lecours), feu Rolande (feu Albert Lecours), feu Raymond (Denise Roy), feu Normand (feu Gisèle Lapointe), Louisette (feu Jean-Marie Smith), Jean-Claude (Ginette Grenier), Aline (Gontran Foy), Renald et sa conjointe. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.