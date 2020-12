NADEAU, Lucie



À l'Hôpital St-François D'Assise, Québec, le 17 décembre 2020, à l'âge de 53 ans, est décédée entourée de l'amour des siens madame Lucie Nadeau, épouse de monsieur René Alain, fille de feu monsieur Lucien Nadeau et de madame Louise Sauvageau. Elle demeurait à Donnacona.Lucie laisse dans le deuil outre son époux et sa mère, ses enfants : Carolane (Pierre-Luc Bélanger), Émilie (Julien Hivernat-Morissette), Étienne (Chloé Therrien) et Charles; ses petits-enfants qu'elle adorait: Malia et Elena; Alexis et Nolan; ses soeurs et frères : Carol (Daniel Rominski), Sylvain (Marie-Josée Vallières), Christian et Marie-France; ses beaux-parents : feu Romain Alain (Lucille Pleau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Alain : Jacques (Hélène Falardeau), Mario, Sylvie (Joseph Nappi) et Louise, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, collègues de travail et ami (e)s, particulièrement Louise Langlois. Remerciement à tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital St-François D'Assise pour les bons soins prodigués.