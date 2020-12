Ces fabuleuses mécaniques qu’on aimerait voir ailleurs

Chez FCA, on a compris quelque chose: l’impressionnante mécanique initialement développée pour les Charger et Challenger Hellcat est si efficace qu’on la glisse désormais sous le capot d’une multitude de véhicules. C’est le cas des Jeep Grand Cherokee SRT, du Ram TRX et prochainement du Durango.

Dans cet épisode de Podcast de chars diffusé sur QUB Radio, Marc-André Gauthier et Germain Goyer échangent sur les mécaniques si fabuleuses qu’on rêve de les voir être transplantées dans d’autres véhicules.