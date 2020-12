Comment faire obstacle à ma mère?

J’ai 50 ans et je me sens à un tournant. Cadette d’une famille de trois dont les deux autres sont des garçons, j’ai toujours été le souffre-douleur de ma mère. Je crois qu’elle ne m’a jamais aimée. Elle m’a toujours fait sentir de trop dans le clan familial. À l’adolescence, elle s’était mise à dénigrer mon apparence sous prétexte que je tentais d’aguicher mon père avec mes formes. J’ai tout fait pour disparaître à ses yeux afin de ne pas ajouter au conflit perpétuel qu’elle entretenait avec mon père.

J’ai fait des études universitaires en dépit des fonds dont elle m’a privée sous prétexte que mes frères avaient plus besoin que moi de cet argent pour se bâtir un avenir solide et penser à fonder une famille. Mais j’ai tenu bon dans ma décision de devenir infirmière. J’ai travaillé pendant mes études pour joindre les deux bouts, mais jamais elle n’a eu une bonne parole pour ce que je m’étais bâti par moi-même.

J’ai vécu célibataire jusqu’à l’âge de 35 ans. Quand j’ai fait la connaissance de mon conjoint, il s’est vite rendu compte à quel point ma mère était toxique pour moi et il m’a incitée à la voir le moins possible. J’ai réussi à maintenir une bonne distance avec elle pendant les 15 ans de notre union. On s’est séparés l’an dernier et j’ai recommencé à la fréquenter parce que je la trouvais isolée depuis le décès de mon père il y a trois ans.

Et tout de suite ses attaques ont recommencé de plus belle. Elle me blâme de n’avoir jamais réussi à avoir des enfants ni à garder un conjoint, en particulier le dernier, dont elle dit le plus grand bien depuis qu’on est séparés. Je me sens redevenir l’adolescente fragile que j’étais autrefois et ça me fait peur.

Ma meilleure amie, qui connaît ma mère depuis longtemps, me dit que je devrais la sortir de ma vie pour cesser de me faire souffrir moi-même inutilement. Mais je me dis qu’on n’a qu’une mère, et que je risque de regretter de la laisser tomber, alors qu’elle constitue le maillon le plus important qui me rattache à mes racines. Ai-je tort ?

Une fille

Ne pensez-vous pas que poser une telle question, c’est y répondre ? Quand on s’aime le moindrement soi-même, on se respecte. Depuis quand est-on tenu d’entretenir une relation aussi destructrice que celle que vous avez avec votre mère pour maintenir un lien familial ?

Si même les 15 années d’éloignement que vous lui avez imposées n’ont pas réussi à l’adoucir à votre endroit, pensez-vous qu’un surplus d’années à continuer à vous détruire, ça risque de la faire changer ? C’est une mère inadéquate et elle le restera. Alors arrêtez de lui donner de l’espace pour vous détruire.