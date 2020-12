COVID-19: des masques non conformes distribués dans les services de garde sont retirés

Le ministère de la Famille procède au retrait de masques de procédure qui, distribués pendant des mois dans l’ensemble du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE), ont été déclarés non conformes.

Le Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval-CSN a épinglé sur sa page Facebook le message que le ministère, à ce propos, a transmis aux centres de la petite enfance, garderies subventionnées, garderies non subventionnées et bureaux coordonnateurs.

«Le ministère de la Famille a été saisi le 22 décembre 2020 que l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) a déterminé que les masques MC9501 sont non conformes, lesquels ont été fournis par le ministère de la Santé et des Services sociaux et distribués dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) entre les mois de mai et novembre derniers», peut-on lire dans la missive gouvernementale.

«Un des trois critères d’analyse ne rencontrait pas entièrement les exigences. Ainsi, il vous est demandé de cesser immédiatement l’utilisation des masques MC9501 (inscription sur la boîte).»

Contactée par l’Agence QMI, la présidente du Syndicat des travailleuses des CPE de Montréal et Laval-CSN, Carole Leroux, a indiqué qu’elle avait été informée de la situation mardi soir. Elle a confirmé que l’avis du ministère ne porte que sur les masques MC9501, recommandant aux travailleuses des services de garde de vérifier le numéro qui est inscrit sur les boîtes des masques qu’elles utilisent afin d’éviter de porter les masques non conformes.

D’autres masques, livrés entre le 14 et le 16 décembre dans les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC), «doivent être utilisés», précise le message du ministère rendu public par le syndicat. «Ces nouveaux masques sont sécuritaires et ils rencontrent toutes les exigences de l’IRSST. Les BC sont toujours en charge d’assurer la distribution du matériel auprès de tous les SGEE de leur territoire.»

«Soyez assurés que le ministère veillera à ce que tous les SGEE aient à leur disposition suffisamment de masques de procédure pour les prochains mois, et ce, dès la prochaine livraison (prévue à la mi-janvier 2021)», peut-on également lire dans le message du ministère.