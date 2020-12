Découvrir David Goudreault

C’est comme une habitude : chaque dix ans, une plume québécoise émerge d’on ne sait trop où.

Je me souviens encore d’un dimanche soir de 2005 où un jeune conteur de Saint-Élie-De-Caxton débarquait sur le plateau de Tout le monde en parle.

Il parlait, gesticulait, racontait et déblatérait des histoires à partir de mots, de néologismes et d’expressions rapaillés. Y avait de la magie dans la télévision. Comme si notre unicité comme peuple s’incarnait dans le seul homme.

Le Québec découvrait alors son conteur national. Il s’appelait Fred Pellerin.

Quand j’écoute et lis l’écrivain David Goudreault, c’est un peu la même magie indescriptible et métaphysique qui s’opère.

Quelque chose qui fait qu’on a envie qu’il nous décrive collectivement, qu’il soulève nos grandeurs et nos paresses, qu’il pointe là où trop souvent on oublie de regarder, qu’il jongle avec les mots pour nous éblouir.

Travailleur social

Goudreault était travailleur social avant d’être écrivain. Et ça se sent dans sa prose, à la fois belle, rugueuse et trash. Il écrit des « réalités trashi-comiques », comme je l’ai déjà entendu dire.

Catherine Dorion disait il y a quelques années que nos artistes qui nous marquent collectivement sont ceux qui réussissent à observer notre lieu collectif, le Québec, avec amour.

Ils réussissent avec nous, pas en se détachant de nous. Ils chantent « Tu m’aimes-tu » au lieu d’I love you.

À travers ses livres et chansons, Goudreault fait ce que Dorion disait. Il trempe sa plume dans nos travers, nos hypocrisies, nos tabous pour y révéler des parties insoupçonnées de nous-mêmes.

Il pousse même notre regard plus loin. Souvent vers ceux qui ont pogné le mauvais numéro à la loterie de la vie. Et nous, on y découvre un monde dont on fait souvent fi de l’existence.

Alors si ce n’est pas déjà fait, procurez-vous sa trilogie La Bête ou encore son dernier livre Ta mort à moi.

Écoutez aussi son nouvel album. Surtout la dernière pièce : J’en appelle à la poésie.

Ça pourrait être notre hymne national.