Que vous soyez amateurs de chasse, de pêche, de plein air, de motoneige, de quad ou de toutes autres activités qui se pratiquent dans la nature, voici des suggestions de cadeaux de Noël qui vont vous convenir.

Photo courtoisie

La compagnie YETI a acquis une solide réputation d’excellence avec ses glacières. On a revisité un des modèles phares avec la nouvelle version de la Roadie 24. Elle est 10 % plus légère, peut contenir 20 % plus de ravitaillement et offre un rendement thermique amélioré de 30 %. Ses dimensions permettent d’y placer des bouteilles de grands formats debout. Aussi, elle peut se ranger derrière le siège du conducteur en voiture et se transporte à l’épaule si on veut.

279,99 $

Photo courtoisie

L’organisme Chasse Québec, qui regroupe des guides de chasse, des formateurs et conférenciers ayant à sa tête Michel Therrien, a décidé de s’unir à Pat BBQ pour offrir cet ensemble d’épices et de sauce, qui se veut une façon de valoriser les prises des chasseurs québécois jusqu’à la table. Il s’agit de la gamme Rouge Sauvage, épices et sauce à base de canneberges. Pat BBQ est le seul fabricant d’épices québécois à avoir remporté un prix mondial pour ses produits. Disponible chez les marchands d’alimentation, les boucheries et les magasins spécialisés en BBQ ou à www.patbbq.com.

19,99 $

Photo courtoisie

Le sac à lunch Daytrip de YETI vous permettra de garder au frais le contenu durant des heures, grâce à sa fonction isolante. Le sac se plie pour être rangé sans prendre de place. Il est facile à nettoyer. Fini les sandwichs pâteux et les boissons tièdes.

99,99 $

Photo courtoisie

La tasse Rambler 414 mL (14 onces) de YETI avec couvercle standard est la plus durable et la plus sophistiquée. L’isolation sous vide à doubles parois protège les mains du contenu chaud ou froid, tout en conservant la température de votre liquide. La tasse est dotée d’un couvercle standard pour ralentir le refroidissement de votre café, thé ou autre. La tasse et le couvercle vont au lave-vaisselle

34,99 $.

Photo courtoisie

La compagnie EWOOL, qui se spécialise dans la fabrication de produits chauffants, revient cette saison avec une veste offrant trois degrés de chaleur. La batterie a été changée pour une version beaucoup plus mince. Aussi, il est maintenant possible d’avoir des vestes pour femme avec coupes ajustées. Quelle que soit votre activité extérieure, cette veste vous gardera au chaud, autant au travail, comme pour les premiers répondants, que dans vos activités de loisir.

498 $

Photo courtoisie

En nouveauté cette saison, la compagnie EWOOL a mis en marché des sous-gants chauffants. Conçu pour vous procurer une bonne chaleur par temps froid, chaque doigt est chauffé individuellement, ce qui les empêche de devenir humides. Ils demeurent bien au chaud et au sec. La souplesse des sous-gants vous permet d’utiliser un écran tactile. Le confort est assuré.

329 $