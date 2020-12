Économie et Innovation loin des meilleurs

Alors que le premier ministre Legault a accordé toute sa confiance au ministre Pierre Fitzgibbon pour mener à bien la relance économique, le ministère de ce dernier, Économie et Innovation, arrive au 12e rang sur 20 du bulletin des performances du Conseil du trésor.

C’est ce que l’on apprend dans la mise à jour du « Tableau de bord de la performance des ministères pour l’année 2019-2020 », dévoilé lundi, basé sur des données de reddition de comptes en date du 31 mars 2020.

En comparaison, le ministère des Finances d’Eric Girard trône au sommet. L’ancien v.-p. de la Banque Nationale obtient une note quasi parfaite de 96 %, un bond de 18 % par rapport à l’an dernier.

Imaginé par Christian Dubé, le bulletin des ministères sert à mesurer leur performance en scrutant leurs plans stratégiques et l’atteinte de leurs cibles.

« La plupart des ministères ont connu de très fortes augmentations. On peut se poser des questions sur l’exercice ou ce qui a pu mener à ces hausses », analyse le professeur et expert en éthique de l’UQAM, Michel Séguin.

Plan stratégique médiocre

À l’Énergie et aux Ressources naturelles (MERN), le ministère de Jonatan Julien occupe la 5e place avec 86 %, gagnant 15 % par rapport à 2018-2019.

Sept rangs plus bas, on retrouve le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) avec une note de 80 %, en amélioration de 8 % par rapport à l’an passée.

Le MEI est en queue de peloton, au 20e rang, pour la qualité de son plan stratégique, mais se classe par ailleurs au 5e rang dans l’atteinte de ses cibles.

Investissements de travaux en infrastructures de recherche et d’innovation de 118,3 millions de dollars plutôt que 149 millions de dollars, projets d’exportation ou l’innovation réalisés à 38 %, plutôt qu’à 50 %, nombre d’organismes, de mesures et de programmes évalués à 23 plutôt qu’à 25... le MEI rate cependant quelques cibles.

Dans le palmarès, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) de Jean Boulet fait un peu mieux que son homologue à l’Économie au 11e rang avec une note de 83 %, en hausse de 12 %, par rapport à avant.

Santé bon dernier

Au 18e rang, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de Pierre Dufour (73 %), précède celui du ministère de la Culture et des Communications (MCC) de Nathalie Roy, en 19e position (73 %).

Enfin, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), chapeauté par Christian Dubé depuis juin dernier seulement, arrive en bon dernier, en vingtième, avec une note de 64 %, en baisse de 2 % par rapport à l’an passé.

– Avec la collaboration de Julien McEvoy

► Lundi dernier, le cabinet de la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a rendu publique la performance des ministères « dans un souci de transparence et de reddition de comptes à la population ».

LE BULLETIN DE NOTES DES MINISTÈRES

Source : Secrétariat du Conseil du trésor – Tableau de bord de la performance des ministères