Lafrenière fera ses grands débuts au Madison Square Garden le 14 janvier

Le jeune Québécois Alexis Lafrenière, premier choix au plus récent repêchage, devrait effectuer ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, le 14 janvier, lorsque les Rangers accueilleront leurs rivaux de New York, les Islanders, au Madison Square Garden.

Les dirigeants de la LNH ont ainsi diffusé mercredi le calendrier de la saison régulière prévoyant 56 parties par formation, ce qui laisse notamment entrevoir un intéressant début de carrière pour Lafrenière avec trois matchs consécutifs à domicile.

Les Rangers et les Islanders en viendront aux prises une fois de plus deux jours plus tard, au même endroit. Les «Blueshirts» recevront ensuite les Devils du New Jersey et leur défenseur P.K. Subban, le 19 janvier.

La première soirée de matchs de la saison 2020-2021 du circuit Bettman, le 13 janvier, permettra d’abord au Lightning de Tampa Bay de hisser sa bannière commémorant la deuxième coupe Stanley de son histoire dans les hauteurs de l’Amalie Arena. Cinq duels auront lieu lors du jour 1 de la campagne, incluant celui mettant aux prises le Lightning aux Blackhawks de Chicago. Les autres affrontements à l’affiche seront ceux opposant le Canadien de Montréal et aux Maple Leafs de Toronto; les Penguins de Pittsburgh aux Flyers de Philadelphie; les Canucks de Vancouver aux Oilers d’Edmonton; et les Blues de St. Louis à l’Avalanche du Colorado.

Immédiatement après deux parties d’affilée face aux Blackhawks, le Lightning renouera avec les Stars de Dallas, ses rivaux de la dernière finale, pour autant de rencontres en Floride.

Un total de 868 matchs

Du côté des rivaux immédiats du Canadien, les deux formations ontariennes en découdront notamment les 15 et 16 janvier sur la patinoire des Sénateurs d’Ottawa. Le 14 janvier, les Flames de Calgary se frotteront pour leur part aux Jets à Winnipeg dans une reprise de la ronde de qualification 2020.

Au total, 868 rencontres sont prévues durant cette saison qui devrait se terminer le 8 mai, avec 30 des 31 équipes de la ligue en action lors de cette dernière journée.