Lauberivière: près de 300 repas traditionnels pour des démunis jeudi soir

Malgré la pandémie, Lauberivière tiendra jeudi soir son traditionnel repas de Noël pour permettre aux plus démunis de se réchauffer le cœur, «en famille», dans une formule réinventée.

«Les gens qui sont seuls dans la vie se sentent encore plus seuls quand arrive le temps des Fêtes. C’est extrêmement important de rester ouvert le 24 décembre et de servir un bon repas de Noël», explique le directeur général de l’organisme, Éric Boulay.

«Ils n’ont pas d’endroit où aller. Cette ambiance chaleureuse là, c’est parfois ce qui fait la différence pour éviter un événement tragique», poursuit-il, s’affairant avec tous ses bénévoles aux derniers préparatifs de l’événement.

Évidemment, tous ne pourront s’entasser dans la cafétéria de l’établissement comme les années précédentes, crise sanitaire oblige. L’événement risque donc de s’étirer sur plusieurs heures, puisque les usagers ne pourront profiter de leur repas que par groupes de 37, pour garder une certaine distanciation.

«Formidable»

Au final, près de 300 personnes se réuniront à tour de rôle pour déguster dinde, boulettes et pâté à la viande dans une ambiance chaleureuse, le soir du réveillon de Noël.

Le tout, accompagné du chant et de la musique d’une artiste qui se déplacera pour l’occasion, protégée dans un coin par un plexiglas.

«Je vais participer au souper de Noël pour la première fois cette année. À cause des restrictions sanitaires, je ne pourrai pas aller voir mes fils. Ça me fait de quoi, mais, au moins, je ne serai pas seul. Ça, c’est formidable!» indique Rémi Pichette, qui a fait plusieurs séjours à Lauberivière dans les six dernières années.

Photo Jérémy Bernier

«Ils m’apportent une aide incroyable, pour passer au travers. S’ils n’étaient pas là, on serait plusieurs à geler dehors l’hiver», affirme l’homme de 55 ans au sujet des intervenants de l’endroit.

Généreux

Comme partout sur la planète, la pandémie a affecté monétairement bon nombre de citoyens de Québec. Pourtant, ils ont continué de donner avec une grande générosité. «On a tout ce qu’il faut», affirme M. Boulay.

C’est d’ailleurs le cas de Jean Bérubé, propriétaire de Saveurs de monde, et de Houman Salehi, propriétaire de Pizza 2 Frères, qui sont allés porter des denrées, mercredi, en prévision du repas de Noël.

«On est des gens chanceux, dans la vie, malgré le contexte. Alors on voulait redonner pour offrir un peu de bonheur et de chaleur pour des personnes qui en ont un peu moins», souligne M. Bérubé.

Le repas de Noël de Lauberivière