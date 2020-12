Rester ici est encore la solution la plus fiable

Beaucoup de gens n’ont pas encore compris comment le coronavirus était arrivé ici.

Il y a beaucoup de monde qui ont gobé la propagande trumpienne d’outre-frontière selon laquelle ce sont les Chinois qui ont amené la maladie ici. Or, selon une étude conjointe du Laboratoire de santé publique du Québec et du Centre de génomique de McGill, l’essentiel des 66 000 cas de COVID-19 que nous avions dénombrés en septembre provenait de 247 voyageurs québécois.

En comparant des échantillons prélevés au Québec avec ceux des autres laboratoires internationaux, on s’est aperçu que la principale souche de SRAS-CoV-2 qui se promène ici provient d’Italie, mais elle a parfois transité par un tout-inclus. Le virus nous a été rapporté par des Québécois revenant d’Europe (32,7 % des introductions), des Caraïbes ou d’Amérique latine (30,9 %), ou des États-Unis (23,9 %).

Seulement 1,2 % des chaînes de transmission sont parties d’Asie, mais aucune de Chine. Les cas que nous gérons encore présentement descendent probablement presque tous de ces points d’entrée originels.

Courir le risque

Bref, si on a fermé les frontières en mars, ce n’était pas pour interdire aux étrangers de rentrer. C’était pour empêcher les Canadiens de sortir.

Si les gouvernements demandent aux gens de rester au pays, ce n’est pas tant qu’on craint qu’ils attrapent la maladie ailleurs et qu’ils en meurent. C’est plutôt qu’on veut éviter qu’ils la ramènent ici et contaminent plus de monde. On s’en fout que vous ayez une bonne assurance.

On n’en est plus à l’étape où on théorise sur une rupture de service dans les hôpitaux.

Ça, on y est déjà. Pas seulement parce qu’il manque de lits, mais aussi parce que beaucoup d’employés sont malades eux-mêmes, du virus ou d’épuisement.

Le réseau n’est pas capable d’en prendre plus et on a déjà établi des protocoles pour savoir qui se fera soigner ou pas quand ça va continuer d’empirer.

Vous voulez vraiment courir le risque de contribuer à ça ? Pour ne pas sauter une seule année de voyage à l’étranger ? Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Non, non, non et non

Et puis, non, votre compagnie aérienne et votre hôtel tout-inclus où on prend la température des gens et où on force le port du masque ne constituent pas une protection sûre à 100 %. D’autant plus que vous y côtoierez des voyageurs en provenance de pays où la maladie est encore plus active ou contagieuse.

Et puis, non, la Floride n’est pas plus sûre pour que vous y alliez tous les hivers.

Avec près de six fois plus de nouveaux cas et trois fois plus de morts par jour que ce qu’on a présentement au Québec, pour une population seulement deux fois et demie plus grande, c’est à peu près la pire place où vous pouvez aller.

Et puis, non, le fait de promettre de vous isoler pour deux semaines au retour ne constitue pas un moindre mal. La première solution, celle de rester ici, est encore la plus fiable à appliquer.

Et puis, non, le fait qu’il y ait plein d’endroits moins sécuritaires au Québec n’est pas une excuse, puisque la consigne pour tout le monde, c’est de sortir le moins possible de la maison pour trois semaines.

Pas besoin de porter un masque sur le bord de la piscine quand on reste à la maison. La règle est simple et facile à appliquer.

Rester chez nous, c’est le moindre des sacrifices que l’on a eu à accepter depuis le début de l’année et ce n’est rien comparé à ce qu’endure présentement notre personnel de la santé.