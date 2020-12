Le traditionnel party des Fêtes de la SOCOM réinventé

Alors que nous sommes à la veille de la période des Fêtes en pleine pandémie, la Société des communicateurs de Québec (SOCOM) est allée à la rencontre de plusieurs membres professionnels en communication à Québec. La rencontre s’est déroulée à l’emblématique Château Frontenac dans le Vieux-Québec. La SOCOM est heureuse de vous présenter une capsule qui vous permettra d’en apprendre davantage sur ce que Léonard Agence Web, DashThis et Kabane ont prévu pour leurs équipes pour le fameux party de Noël.

Tandis qu'il n'y aura pas de traditionnel party de Noël cette année, les trois entreprises ont su être créatives dans leurs idées pour réunir leurs équipes et maintenir un esprit d'équipe à distance. Un calendrier de l'avent rempli de diverses activités pendant tout le mois de décembre suivi d’un spectacle d’humour accompagné d’un repas gastronomique pour le party de Noël ont été préparés par l’équipe de Léonard. Divers jeux virtuels, cadeaux à l’effigie de l’entreprise et repas gastronomique pour deux ont été planifiés par l’équipe de DashThis pour le party de Noël. Boîtes surprise à thématique Harry Potter afin de diviser l’agence en quatre équipes : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, pour animer la soirée de diverses épreuves ont été créés par l’équipe de Kabane pour le party de Noël.

Il s’agissait aussi d’une occasion pour tourner au positif l'adaptation à la crise depuis le mois de mars dernier et réaliser les résultats qu’ont donné certaines stratégies mises en place pour stimuler la motivation des employés en télétravail. Malgré que l’année 2020 ait été plutôt difficile, elle a pu apporter du bon et des révélations pour plusieurs entreprises.

Dans cette capsule des Fêtes, vous retrouverez Karl Demers et Philipe Lamarche de Leonard Agence Web, Antoine Paré et Marie Lamonde de DashThis ainsi que Simon Litalien et Justine Cyr de Kabane.

Il s’agit d’une production en collaboration avec TORQ productions .