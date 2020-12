Mon bureau fait des jaloux

J’avoue bien humblement que je suis assez fier de mon bureau. À 48 heures de Noël, je n’ai plus beaucoup d’espace pour y placer les nombreuses cartes de vœux que j’ai reçues au cours des derniers jours grâce entre autres à : Kym Lessard des Galeries de la Capitale ; l’équipe de Centre Étape ; Pierre Morin, directeur général, Centre Durocher ; l’équipe du Théâtre Périscope ; Jocelyn Thémens, coordonnateur, La Criée de la Fondation Centre de la Famille Valcartier ; l’équipe de BNP Performance Philanthropique ; Gilles Angers de Québec ; Jimmy Jolicoeur d’Imago Communication ; Caroline Ouellette, directrice ventes et marketing, Fairmont Le Manoir Richelieu ; Jean-Pierre Garneau, président Ameublement de Bureau La Capitale Inc. ; Raymonde Brière alias Madame Sudoku ; l’équipe de Paradigme stratégies ; Denis Desharnais, Desharnais pneus et mécanique ; l’ex-chroniqueur Gaby Drolet, et Jean Furois, ex-président du Fan Club des Nordiques.

« Envoye-don ! »

La campagne de souscription Envoye-don ! qui s’est tenue en lieu et place du Coquetélions 2020, au profit des Œuvres soutenues par le Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec, a connu un succès inespéré ayant recueilli au total 130 000 $. Les trois coprésidents du 56e Coquetelions, Alexandre Trudel, président de Québec Peinture, Éric Parent, vice-président, Est du Québec, Banque HSBC et Denis Lefrançois, vice-président développement des affaires, Groupe Theetge remercient les généreux donateurs et partenaires qui ont permis au comité organisateur de dépasser l’objectif initial qui était de 100 000 $.

20 ans de bénévolat

Bravo à Marie-Paule Fortin (photo) qui a reçu récemment la reconnaissance de la Maison Michel-Sarrazin pour ses 20 ans de bénévolat à l’accueil de cette maison de soins de fin de vie de Québec. C’est en effet au début des années 2000 que Marie-Paule avait décidé de donner un coup de main à la merveilleuse équipe de Michel

Sarrazin.

Donnant Donnant

La première campagne Donnant Donnant de la Société Alzheimer de Québec tenue sous la présidence d’honneur de Nathalie Roussin (photo), présidente des Immeubles Roussin, a permis d’amasser 65 000 $ grâce à la générosité de quelque 600 donateurs, dépassant largement l’objectif fixé de 35 000 $, pour souligner les 35 ans d’histoire de La Société Alzheimer. Les Fonds Famille Maurice-Roussin s’étaient engagés à doubler tous les dons reçus du 1er octobre au 15 décembre 2020, jusqu’à l’atteinte du premier 10 000 $ ! La Société utilisera ces dons pour continuer à offrir ses services aux 30 000 personnes concernées de la Capitale-Nationale (Charlevoix, Portneuf, Québec), et ce, gratuitement !

Anniversaires

Dan Bigras (photo) chanteur, auteur-compositeur, musicien, acteur et réalisateur québécois, 63 ans...Carla Bruni, ex-mannequin, chanteuse et compositrice française, épouse de l’ex-président de la République française Nicolas Sarkozy, 53 ans...TJ Oshie, ailier droit des Capitals de Washington de la LNH, 34 ans...Scott Gomez, hockeyeur américain de la LNH (retraité), 41 ans...Catriona LeMay Doan, patineuse de vitesse (500m.) double championne olympique, 50 ans...Jean-Luc Lahaye, chanteur français, 62 ans...Thierry Mugler, styliste et grand couturier français, créateur de vêtements et de parfums, ainsi que metteur en scène et photographe, 72 ans.

Disparus

Le 23 décembre 2019 : Jean Blot (photo), 96 ans, romancier, essayiste, poète, mais aussi traducteur... 2016 : Mgr Jean Gagnon, 75 ans, Évêque de Gaspé de novembre 2002 à septembre 2016... 2015 : Alfred G. Gilman, 74 ans, biochimiste américain, prix Nobel de médecine (1994) ... 2014 : Robert Zoellner, 82 ans, collectionneur américain... 2013 : Mikhaïl Kalachnikov, 94 ans, l'inventeur du fusil d'assaut soviétique AK-47... 2012 : Benito Trogi (photo) 75 ans, père du réalisateur de films, Ricardo Trogi... 2011 : Laurent Caouette, a œuvré pendant 40 ans au développement de la pratique de la motoneige et des clubs de motoneigistes... 2010 : Élizabeth Turgeon, 18 ans, la fille de l’ancien capitaine des Canadiens de Montréal Pierre Turgeon... 2007 : Oscar Peterson, 82 ans, pianiste canadien géant du jazz... 2004 : Dino L'Espérance, 61 ans, chanteur soliste de César et les Romains.