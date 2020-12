Noël venteux, pluvieux et doux: 13 degrés à Montréal

Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques spéciaux annonçant des températures douces, des vents soutenus et de la pluie, parfois torrentielle, pratiquement sur l’ensemble du Québec, la veille de Noël.

Seuls certains secteurs du centre et de l’est comme l’Estrie, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ne sont pas concernés par ces bulletins même s’ils ne seront pas épargnés par de la pluie, notamment durant la journée de vendredi.

Les fortes pluies peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes, a averti l’agence fédérale. Des vents violents avec rafales pouvant dépasser 50 km/h balaieront une bonne partie de la province.

Les nuages porteurs de pluies progresseront d’ouest en est à partir de jeudi.

Les secteurs situés au nord du fleuve Saint-Laurent pourraient recevoir d’importantes quantités de pluie, entre 20 et 60 mm, et jusqu’à 80 mm dans Charlevoix.

À Montréal, la pluie débutera jeudi après-midi, avant de s’intensifier le soir et la nuit. Les averses se poursuivront vendredi où des températures douces de 13 degrés sont prévues.

Le secteur de la Vallée du Richelieu peut s'attendre à des températures dépassant la quinzaine de degrés vendredi, jour de Noël. Des maximums de 14 sont attendus en Beauce et en Estrie.

À Québec, on prévoit une alternance de soleil et de nuages et de la pluie l’après-midi de jeudi avec des maximales de 8 degrés Celsius. La pluie se fera persistante le lendemain, vendredi, où les températures seront clémentes. Le mercure affichera 12 degrés au thermomètre.