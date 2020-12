[BALADO] Politique américaine: nos analystes reviennent sur une année hors du commun

2020 marquera l'histoire aux États-Unis comme une année extrêmement difficile sur le plan humain, sur l'économie et sur ses institutions.

Donald Trump et la COVID-19 auront dominé l'actualité et souvent dans les mêmes nouvelles. Trump est-il responsable du bilan catastrophique dans son pays et la COVID-19 est-elle responsable de la défaite de Trump?

On en parle avec nos trois meilleurs analystes, Luc Laliberté, Loïc Tassé et Guillaume Lavoie.