Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 24 décembre:

«Le Noël d’Ari Cui Cui»

L’univers magique, gourmand et musical d’Ari Cui Cui est parfait pour ajouter un soupçon de fantaisie au temps des Fêtes. Tout en voix, la joyeuse cuisinière présente un Noël bien spécial aux enfants, ses petits biscuits. Cinq nouvelles capsules éducatives sont également offertes en ligne.

Jeudi, 6 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«La course au jouet»

Dans cette comédie, il est minuit moins une pour Arnold Schwarzenegger. Ayant promis à son fils qu’il obtiendrait la figurine d’action tant convoitée à Noël, un père doit redoubler d’efforts afin d’honorer sa parole, car la veille du jour J, l’objet est introuvable en magasin.

Jeudi, 15 h, Prise 2.

«Scandales chez les stars»

Riche en rebondissements, la vie personnelle et professionnelle de Tom Cruise est tout sauf ennuyante. En tête d’affiche de films d’action, de comédies et de drames, la star a connu plusieurs succès au box-office, obtenant ses heures de gloire. Son existence n’a toutefois pas été un long fleuve tranquille...

Jeudi, 16 h, Investigation.

«Marley et moi»

Voulant faire plaisir à sa femme, un journaliste lui offre un cadeau mignon comme tout, mais pas reposant une seconde: un chien labrador. L’animal grandit au sein d’une famille où la vie s’active, avec ses hauts et ses bas. Comédie dramatique avec Owen Wilson et Jennifer Aniston.

Jeudi, 19 h 30, TVA.

«Belle et Bum des Fêtes»

C’est sur scène, tout en musique, que Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne célèbrent Noël et le jour de l’An. Pour l’occasion, ils ont invité une horde d’artistes bien connus: Pierre Lapointe, Bobby Bazini, Jean-François Provençal, le duo Joli-Bois, Julien Corriveau, Mélissa Ouimet, Ranee Lee, Matt Lang et The Brooks.

Jeudi, 20 h, Télé-Québec.

«Celui qui danse»

Malgré de grandes lacunes techniques et une famille éloignée du paysage culturel, un adolescent habitant dans la campagne française caresse le rêve de devenir danseur. Portée par sa détermination et son vif espoir, la vedette de ce documentaire se lance dans sa quête très personnelle.

Jeudi, 21 h, TV5.

«Noël blanc»

Dévoilé en 1954, ce film fait revivre la belle époque de Bing Crosby. Le célèbre chanteur y tient le haut de l’affiche en tant qu’ex-soldat qui décide de former un duo musical avec un ancien collègue. Couronné de succès, ce nouveau projet sera également synonyme d’amour.

Jeudi, 23 h 30, ICI Radio-Canada Télé.