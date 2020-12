Se conformer aux mesures sanitaires ou non? D'autres ados s'expriment

Depuis le mois de mars, il est plutôt rare de pouvoir lire les opinions de nos adolescents à propos des mesures mises en place en lien avec la COVID-19.

Je voulais savoir ce que mes élèves de l’an dernier avaient à dire à ce propos. Comme ils sont maintenant en 4e secondaire, j’ai demandé à mes collègues s’ils pouvaient leur offrir l’occasion de s’exprimer. Merci aux enseignants engagés dans ce projet : Valérie, Marie-Naëlle et Michel.

Cette semaine, je vous invite à lire mes quatre publications. À la suite d’un travail d’écriture en français, en collaboration avec les cours d’éthique et d’histoire, nos élèves de 4e secondaire ont produit des textes d’opinion afin de répondre à la question suivante :

En ces temps de pandémie, juges-tu important de te conformer aux mesures mises en place? Pourquoi?

Aujourd’hui, je vous propose des extraits des textes d’Émilie et de Rosie.

Bonne lecture!

Émilie

Une de mes principales valeurs est l’empathie. En effet, je crois qu’il est important de savoir se mettre à la place des autres. Rien qu’en pensant à la douleur que doivent ressentir les proches des nombreuses victimes ayant perdu la vie, il me semble évident que se conformer est la chose la plus logique et morale à faire. Il m’est inconcevable que certains individus pensent le contraire. En faisant ma part, qui sait combien de vies je peux sauver? Certains de mes camarades enfreignent les règles en se disant que, de toute manière, contracter la maladie ne les affecterait pas puisqu'ils sont jeunes. Cela me désole et m’enrage à la fois. Avoir une telle indifférence me dépasse.

Les impacts à court terme sur la santé mentale des jeunes sont moins importants qu’on le laisse croire. Bien que, je dois l’avouer, les mesures n’ont rien d’agréable, elles ne sont pas dangereuses. J’ai entendu beaucoup de mes compères se plaindre que de ne plus faire de sport ou voir leurs amis moins fréquemment affectait leur état psychologique. Cependant, il est toujours possible de faire de l’activité physique chez soi et de communiquer fréquemment via les réseaux sociaux. Il est normal que l’humeur générale soit plus maussade, mais des solutions sont faciles d’accès. Je suis en dépression depuis plus d’un an maintenant, et les règles sanitaires ont, comme tout le monde, eu un impact sur mon esprit. Toutefois, même dans ce profond stade de fragilité, je me suis conformée. Je comprends que cela soit ardu, mais la grande majorité des jeunes ont la force de respecter les règles, avec un peu de bon vouloir.

Rosie

Tout d’abord, il est clair que le confinement des jeunes nuit bien plus à eux-mêmes qu’il aide la population dans ce contexte de pandémie. Les nouvelles règles ciblent intentionnellement certaines portions de la population, comme la génération Z et selon les pédiatres : «Les enfants ne doivent surtout pas devenir les principales victimes de cette pandémie!» Néanmoins, j’en suis totalement convaincue, c’est ce qui se passe de plus en plus sans que personne n’y prête attention. Le gouvernement essaie de contrôler cette maladie, mais les idées de nouvelles règles qui pourraient être mises en place commencent à manquer, alors il est facile de simplement ajouter des mesures dans les écoles, où la voix des jeunes est rarement écoutée.

Selon moi, il est primordial d’avoir une vie riche, pleine d’aventures et de nouvelles expériences. Il faut sans cesse avoir un but, avoir hâte à quelque chose. C’est pourquoi l’aventure est l’une de mes principales valeurs. Autrement, on s'ennuie. On perd de la motivation pour tout, incluant l’école. J’ai besoin de voyager, de bouger et de faire de nouvelles activités et, aujourd’hui, je n’ai jamais autant RIEN fait de spécial. J’ai l’impression que ma vie est en pause... Sans tous ces règlements, je serais en train de passer les plus beaux moments de ma vie en Espagne en échange étudiant...

Cet été, j’ai travaillé dans une garderie. Je désinfectais toutes les surfaces qui pourraient être touchées. Malgré cela, nous avons eu une «vague» de rhume. Le rhinovirus s’est propagé dans toute la garderie en dépit des mesures de désinfection strictes et intenses. Je pense que cela prouve que les mesures sanitaires ne fonctionnent pas autant qu’on nous le promet. Certaines règles sont très contraignantes pour éviter certains comportements alors que, dans d’autres cas, certains comportements à risque continuent. À mon avis, il manque de logique entre les diverses mesures de protection. Ces règles illogiques sont parfois utilisées pour rassurer, plutôt que pour limiter la transmission.