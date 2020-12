Tout pour aider son fils autiste

Une mère immigrante de trois enfants est retournée sur les bancs d’école pour s’améliorer en lecture et en écriture afin de mieux interpréter le diagnostic d’autisme de l’un de ses fils.

Quand Marie Touré a appris que son petit William, 3 ans, était autiste, en 2013, elle en savait très peu sur ce trouble.

Et ses démarches pour s’informer étaient compliquées par ses propres difficultés de lecture.

« On me disait : “ton enfant est autiste”, mais je ne savais pas ce que c’était. C’est des choses que tu ne peux pas comprendre en tant que maman si tu ne sais pas chercher de l’information », a-t-elle vite réalisé.

Déterminée à tout faire pour aider son garçon qui a l’âge mental d’un enfant d’un an, la femme originaire de la Guinée-Bissau, en Afrique de l’Ouest, a décidé de reprendre les études après avoir dû les abandonner à 12 ans.

Dès que William est entré à la maternelle en 2016, elle s’est inscrite au Centre d’éducation aux adultes Champlain, dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal.

Langue maternelle

Rapidement, ses progrès remarquables en français – sa langue maternelle et sa matière préférée – lui ont permis de se renseigner en ligne sur l’autisme et de découvrir des ressources disponibles dans la métropole québécoise.

Par ses lectures, Mme Touré a pu saisir les nuances du spectre de l’autisme et en apprendre plus sur le lien entre ce trouble et le retard de développement de son fils.

Elle a d’ailleurs reçu une bourse de la Fondation de l’alphabétisation pour souligner sa persévérance scolaire et sa détermination.

« Marie, c’est une sainte d’être capable de jongler avec sa famille, l’école et les urgences », souligne la psychoéducatrice au centre Champlain, Maï-Lan Lê.

« J’ai décidé de finir, et je finirai ! » s’exclame la mère de trois enfants, qui prévoit recevoir son diplôme du secondaire d’ici un an et poursuivre des études en sciences infirmières.

Jamais trop tard

Pour Marie Touré, aujourd’hui dans la quarantaine, l’éducation aux adultes était aussi l’occasion de « rattraper le temps perdu en Afrique ».

C’est qu’elle a été obligée d’interrompre ses études après le primaire pour venir en aide à sa famille, en vendant des arachides, des mangues ou des clémentines sur la place publique.

Celle qui avait du mal à déchiffrer des textes complexes à son arrivée au Québec s’émeut aujourd’hui de voir sa plus jeune fille, Maïka, 5 ans, tracer « la lettre A, comme ananas ».

Quant à François, 7 ans, elle lui donne un coup de pouce de temps en temps avec ses devoirs.

« Il a dû faire un exposé sur un animal sauvage. On a fait des recherches et on a trouvé un animal de Guinée, le crapaud vivipare. Ça a pris toute une semaine. Mais ça a marché, il a eu une bonne note ! » s’enthousiasme sa mère.

Puis, Mme Touré pousse un soupir.

« J’aurais vraiment voulu que l’Afrique soit pareille et que tous les enfants aillent à l’école. »

► On estime qu’un Québécois sur cinq est analphabète et que 34 % éprouvent de grandes difficultés de lecture. La Fondation pour l’alphabétisation propose plusieurs services gratuits pour leur venir en aide au fondationalphabetisation.org.

Pas si simple de retourner à l’école

Les obstacles rencontrés par les immigrants adultes peu scolarisés qui retournent aux études sont nombreux, ici comme dans leur pays d’origine, soutiennent des experts.

« Ça prend beaucoup de courage et de détermination des apprenants pour qu’ils en arrivent à décrocher leur fameux DES [diplôme d’études secondaires] », résume la professeure au Département d’éducation et formation spécialisées de l’Université du Québec à Montréal Chantal Ouellet.

Dans un monde parfait, ces nouveaux arrivants sauraient où suivre ces cours près de chez eux, sans qu’il y ait conflit d’horaire avec leur emploi et pourraient avoir accès à des services de garde. Sauf que ce n’est pas toujours le cas.

« Les cours existent, mais ce n’est pas l’idéal sur le plan de l’organisation de la vie et de l’accessibilité », explique celle qui a longtemps enseigné dans des classes de francisation.

Une deuxième chance

À ces considérations pratiques s’ajoute la difficulté de s’adapter aux habitudes scolaires attendues au Québec.

« Déjà là, c’est différent comparativement aux raccrocheurs [québécois] qui ont déjà fait plusieurs années dans le système scolaire », illustre la spécialiste des difficultés en lecture et écriture chez les adultes.

Malgré tous ces défis, Marie Touré, immigrante originaire de la Guinée-Bissau, chérit la possibilité de reprendre ses études après avoir dû les interrompre à 12 ans.

« En Afrique, il y a un âge pour les études. [Maintenant], je suis grande et âgée, mais au Québec, il n’y a pas d’âge pour aller à l’école », souhaite rappeler l’élève dans la quarantaine à ses compagnons immigrants qui ignorent avoir droit à cette « deuxième chance ».

D’autres défis

Les obstacles pour retourner aux études sont tout autres en Afrique subsaharienne, où les programmes de formation continue se font rares en 2020.

« C’est très embryonnaire... Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de tentatives, surtout dans les universités, mais ça reste assez marginal », soutient Jérôme St-Amand, un professeur-chercheur de l’Université du Québec en Outaouais qui s’intéresse à l’amélioration de l’éducation dans les pays en voie de développement.