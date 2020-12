Un joli conte en cadeau

En cette période des Fêtes incertaine, notre chroniqueur Guy Fournier nous ramène aujourd’hui à la fin des années 1930, dans les derniers soubresauts de la Grande Dépression, quelques années avant le début de la Deuxième Guerre mondiale.

La période était morose, comme aujourd’hui, mais les Noëls étaient beaux, comme vous pourrez le lire dans le conte qu’il a écrit pour nos lecteurs.

Les lecteurs du Journal connaissent bien Guy Fournier. Figure marquante de la culture québécoise, il commente l’actualité culturelle dans nos pages depuis une douzaine d’années.

Sa plume d’auteur est toujours aussi juste. Pour la mémoire, on lui doit de gros succès de télévision comme Jamais deux sans toi (1977-1980), Peau de banane (1982-1987) et les Héritiers Duval (1995-1996). Il a aussi œuvré dans le monde du cinéma et écrit le scénario du film Maria Chapdelaine (1983). Fondateur de TQS (maintenant noovo) en 1985, il a présidé un certain temps le conseil d’administration de Radio-Canada.

Tout au long de son impressionnant parcours, M. Fournier a réservé une place de choix à l’écriture. C’est pourquoi, quand nous lui avons proposé d’écrire un conte de Noël pour accompagner nos lecteurs dans cette période très spéciale, il a aussitôt accepté.

« J’aime ce genre de défis », a-t-il dit.

Noël d’antan

Du haut de ses 89 ans, Guy Fournier observe depuis longtemps la société québécoise. Il la décrit avec une finesse rare et la précision du témoin privilégié.

En partie autobiographique, le conte qu’il nous offre prend source dans un Québec presque oublié, encore dominé par les traditions et la toute puissante Église catholique.

On y rencontre les Fournier, famille québécoise typique de l’époque, au sein de laquelle trois générations cohabitent sous le même toit. Dans la peau de l’auteur, un jeune garçon à l’imagination fertile raconte des scènes de la vie quotidienne : la naissance d’un enfant, sa passion pour Tonto, le compagnon autochtone de Lone Ranger, héros d’une bande dessinée américaine, et une messe de minuit vécue dans un délire fiévreux.

Dans notre monde actuel, on imagine mal l’importance de la religion et de la messe de minuit dans les célébrations de Noël du Québec d’antan.

Avec son conte, M. Fournier fait revivre ses traditions. Du même coup, il nous force à mesurer à quel point le Québec a changé et est devenu une société résolument moderne.

Nous souhaitons que le récit de Guy Fournier vous plaise autant qu’il nous a plu.

Joyeuses Fêtes !

Danny Vear

Directeur des Cahiers, Le Journal de Montréal