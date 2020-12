Noël: un redoux historique partout au Québec

Records de température et pluie diluvienne; à l'image de 2020, les journées de festivités s'annoncent tout sauf ordinaire pour les Québécois qui devront faire leur deuil d'un Noël blanc et endurer une pluie battante les 24 et 25 décembre.

Partout au Québec, des records de températures devraient tomber le jour de Noël, prévoit Environnement Canada alors que le mercure oscillera entre 10 et 15 °C, selon les régions.

«C'est un redoux d'une intensité qui sort de l'ordinaire. Même en Abitibi, il va y avoir de la pluie», a noté Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada.

«La dernière vague de la sorte qu'on a pu retrouver dans les données, ça date de 1964», a poursuivi le spécialiste.

Cette année-là, les Montréalais avaient pu célébrer Noël avec une température de 11,7 °C, un record menacé par les 13 °C prévus dans la métropole pour vendredi.

À Québec, les habitants de la Vielle-Capitale sont presque assurés de voir leur record de 6,3 °C, établi en 2015, tomber puisque le mercure devrait grimper jusqu'à 12 °C.

Rivières à surveiller

Sans surprise, un tel redoux s'accompagnera d'importantes précipitations, particulièrement au nord du fleuve. La pluie, qui commencera à tomber dès le 24 décembre, pourrait laisser des accumulations totalisant 20 à 40 mm dans la région métropolitaine et jusqu'à 50 mm à Québec.

Les secteurs au nord Québec et Charlevoix pourraient même recevoir jusqu'à 100 mm de pluie du 24 au 25, si bien que les cours d'eau de la région seront à surveiller, a averti M. Parent.

Un hiver blanc?

Si la météo prévue à de quoi doucher la fébrilité des amateurs de sports d'hiver, il reste encore un peu d'espoir de voir de la neige à l'horizon, tandis qu'une nouvelle dépression devrait s'amener les 28 et 29 décembre.

Celle-ci devrait laisser un peu de neige dans les secteurs plus au nord et à l'est, comme l'Abitibi, le Saguenay, la Mauricie et le Bas-Saint-Laurent, mais il est encore trop tôt pour savoir sous quelle forme tomberont les précipitations dans le sud de la province.

Dans tous les cas, «on parle de quelques centimètres. Ça ne semble pas être une tempête des plus importantes», a tempéré Alexandre Parent.

Environnement Canada avait prédit un hiver plus doux qu'à la normale. Force est de constater que, jusqu'à présent, cette prophétie se réalise, toutes les régions – à l'exception du Saguenay–Lac-Saint-Jean – ayant reçu moins de neige qu'à la normale en décembre, les précipitations étant plutôt tombées sour forme de pluie.