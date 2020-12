REIMNITZ, Marthe



Au Centre Paul-Gilbert le 14 décembre 2020 est décédée Mme Marthe Reimnitz. Elle résidait à Lévis (secteur St-Jean-Chrysostome). Elle laisse dans le deuil son conjoint Joseph-Edwin Turcot, sa sœur Pierrette (feu Will Samson), son beau-frère Jean Turcot (Nicole Hamel), son neveu Steeve Reimnitz (Annie Larouche), ses nièces: Johanne Samson, Lyne Samson (Denis Méthot), Lucie Samson (Jean-Yves Lévesque), et sa filleule Francine Côté (Paul Boucher), ainsi que neveux et nièces de la famille Turcot.La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité " Le Carrefour " du Centre Hospitalier Paul-Gilbert pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués à Marthe.