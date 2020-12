DALLAIRE, Jacques



Au Centre de convalescence Le Concorde, le 16 décembre 2020, à l'âge de 72 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jacques Dallaire, époux de feu madame Colette Forgues. Il était le fils de feu madame Marie-Anne Latulippe et de feu monsieur Eugène Dallaire. Il demeurait à Québec.Ses cendres seront déposées au Mausolée du cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sonia (Mario Alain), Sylvain et Joannie (Jean-François Labbé), ses petits-enfants : Maxime (Daphnée Dufour), Samuel, Mathieu et Florence, ses sœurs : Simone (Régis Raymond) et Monique (Léo Bélanger) ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et amis. Outre son épouse et ses parents, il est allé rejoindre dans la paix ses autres frères et sœurs. La famille tient à remercier le personnel du Centre de convalescence Le Concorde pour les bons soins prodigués.