FOURNIER, Gilles



Au Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, le 22 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gilles Fournier, époux de feu Monique Pépin. Il était le fils de feu Joseph Fournier et de feu Alice Duclos. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyn, Michelle (Guy Drouin) et son petit-fils Olivier. Il était le frère de : feu Jeannine (feu Claude Langevin), Yolande (Simon Garneau), feu Claude (Claire Turcotte), feu Aline (Claude Beauregard), feu Réjeane (Jean-Guy Bernard); il était le beau-frère (famille Pépin) : feu Raymond (feu Huguette Lortie), feu Claude (feu Madeleine Richard), feu Denise (feu Guy Bédard), Madeleine (feu Michel Talbot), Nicole (feu Paul Auclair). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Augustin de Beauport, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec (Qc) G1C 1Z2.