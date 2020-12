MERCIER, Suzanne



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 18 décembre 2020, l'âge de 83 ans, est décédée dame Suzanne Mercier, épouse de monsieur Jean-Guy Caron. Elle était la fille de feu dame Flavie Verreault et feu monsieur Alfred Mercier. Elle demeurait à Québec.le dimanche 27 décembre 2020 de 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Guy, ses enfants : Paul, Lucie et Brigitte; ses petits-fils : Benjamin Caron, Danick Mercier, William Duquette; ses frères et sœurs : Thérèse (Carl Brantome), Monique (feu Gaston Bélanger), feu Germaine (Denis Tardif), Denise (George Parent), feu Cécile (Gérard Bouchard), feu Conrad, Noëlla (René Darveau), feu Nicole (Jacques Tessier), Madeleine (Pierre Racine), feu Laurent (feu Denise Bergeron, Jocelyne Pelletier) et Clémence (Jean Carrier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.